05.04.2018

Im Dritten Reich bemäntelten "Rassenhygiene" oder "Eugenik" ein menschenverachtendes Kapitel. In seinem Roman "Ikarien" spult Schriftsteller Uwe Timm dieses Thema von den Aufarbeitungsversuchen zurück bis zu den Anfängen des ideologischen Wahnsinns.

Sulzbach-Rosenberg/München. So goldrichtig das Buch als Warnung in der aktuell politisch wie gesellschaftlich fragilen Zeit auch kommt, so wenig versteckt Uwe Timm dabei seine Erzählkunst. Deshalb verfängt sich der deutschstämmige US-Offizier Michael Hansen nicht allein im Zeitzeugnis eines ehemaligen Weggefährten des Eugenikers Alfred Ploetz, sondern lässt sich zudem vom pulsierenden Alltagsrhythmus des Neuanfangs mitreißen. Die Kulturredaktion hat nachgefragt:Uwe Timm: Einen glücklichen Zufall mag man das nicht nennen. Ich trage den Stoff seit fast vierzig Jahren mit mir herum und erst vor fünf Jahren habe ich eine Form gefunden, die diesen Stoff erzählerisch fasst. Die Aktualität ist eher erschreckend.Beides. 1945 ist ein Einschnitt in die deutsche Geschichte, mit der Kapitulation wurden nicht nur die Opfer befreit, sondern es begann ein Wechsel in der deutschen Mentalität, die autoritär, autoritätshörig und nationalistisch war. Ein Mentalitätswechsel, der Deutschland den westlichen Demokratien nahebringen sollte.Das habe ich ja in dem Roman versucht zu beschreiben. Wagner hat durchaus etwas vom Autor.Sie hat meine Arbeit unterstützt.Die Wahl hatte ich ja nicht. Aber man kann sie als literarische Möglichkeit durchspielen.Ich werde etwas aus der 1945 Handlung lesen und einen Abschnitt aus dem Bericht von Wagner.Das weiß ich noch nicht, ich habe da verschiedene Stoffe, die mich schon länger beschäftigen.Schriftsteller Uwe Timm kommt mit seinem neuesten Roman "Ikarien" ins Literaturhaus Oberpfalz . Am Donnerstag, 12. April (19.30 Uhr) , ist er bei Thomas Geiger (Literarisches Colloquium Berlin) in Sulzbach-Rosenberg zu Gast. Reservierungen und Informationen zur Lesung unter Telefon 09661/8159590 oder info@literaturarchiv.de.Der Roman "Ikarien", 512 Seiten, ist im Verlag "Kiepenheuer & Witsch" erschienen und kostet 24 Euro.

