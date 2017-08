Kultur Sulzbach-Rosenberg

Auf eine erfreulich positive Entwicklung ihrer Einrichtung blickten Förderverein und Trägerverein des Schulmuseums in ihrer gemeinsamen Jahressitzung. Heuer ist wieder mit einer Rekord-Besucherzahl zu rechnen. Tatzensteckerl und Eselsbank haben nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Und es zeichnet sich eine neue Entwicklung ab.

Fledermaus-Projekt

Erstmals mehr Geld

Nicht nur Besucher-Schulklassen und Erwachsenengruppen steuern das Erste Bayerische Schulmuseum immer wieder an, wie Leiter Herbert Übelacker verdeutlichte. Immer mehr wird das historische Schlössl-Schulhaus im Stadtteil Rosenberg auch zum beliebten Veranstaltungsort.Das reicht vom Ferienprogramm mit einer Kräuterexpertin im Schulgarten über die Weltgeschichten-Woche, Autorenlesungen, Workshops und Vorträge zu Themen wie Naturkosmetik und Internetkriminalität bis hin zur Präsentation des ersten Dorfmagazins "Rosenbladl" oder dem Rosenberger Rosenfest.Mehrfach waren auch Fernsehteams (so von Sat1 Bayern oder vom BR-Fernsehen) zu Drehterminen im Haus, und seit November vergangenen Jahres beherbergt das Schulmuseum sogar eine Tanzschule, die mit ihrer Monatsmiete nicht unerheblich zur Finanzierung der Betriebskosten beiträgt. Auch für Klassentreffen, Kindergeburtstage und Firmenfeiern bot das Schulmuseum diverse Male die ideale Kulisse.Mit dem jetzt geplanten Neubau eines Lagergebäudes für rund 50 000 Euro schafft das Museum endlich dringend notwendigen Depotraum, denn die feuchten Keller des Schulhauses waren den zwischenzeitlich dort gelagerten Exponaten alles andere als zuträglich. Verwaltungs- und bautechnisch begleitet die Stadt das Vorhaben, die ersten Angebote für Gebäudegründung und Fundament liegen bereits vor.Durch die Verknüpfung der Baumaßnahme mit einem Naturschutzprojekt (Fledermaus- und Mauerseglerdomizil) erhofft sich die Museumsleitung auch Zuschüsse aus dem europäischen Leader-Programm. Ohnehin schon mit einem naturnahen Schulgarten gesegnet, will das Erste Bayerische Schulmuseum im Bereich Ökologie außerdem mit einer Muster-Streuobstwiese noch eins draufsatteln. Alles im grünen Bereich, kann man da nur sagen! So kam denn auch Bürgermeister Michael Göth auf den Punkt: "Das Schulmuseum ist in gutem Fahrwasser, seit Jahren erreicht es im Schnitt weit über 3000 Besucher", ein Grund mehr für die Stadt und sicher auch den Landkreis, dieses im deutschsprachigen Raum einmalige Museum auch in Zukunft nach Kräften zu unterstützen. Bei Stefan Schunk, dem Vorsitzenden des Fördervereins, und bei Museumsleiter Herbert Übelacker sei dieses Haus der Schulgeschichte als Herzensangelegenheit in besten Händen.Die Entgegennahme einer Spende aus den Händen des Stadtoberhauptes war für Stefan Schunk Anlass, gleich zum Thema Finanzen zu kommen. Erstmals könne der Förderverein den Museumsträger bei einer Baumaßnahme mit einem größeren Geldbetrag unter die Arme greifen: Aus dem Fördertopf fließen nämlich 8000 Euro in die geplante Errichtung eines Lagergebäudes. Um die Kasse des Fördervereins gleich wieder etwas aufzustocken, überreichte der Vorsitzende der Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg, Sepp Lösch, aus dem Reinerlös des 3. Rosenberger Rosenfestes eine Spende von 200 Euro an Stefan Schunk.Der Vorsitzende des Trägervereins, Museumsleiter Herbert Übelacker, dankte seinem Mitarbeiterteam im Haus und allen Förderern und Gönnern. Mit 2616 Besuchern bereits bis Ende dieses Monats werde man heuer die Gesamtbesucherzahl des Vorjahres von 3036 mit Sicherheit deutlich übertreffen. (Zum Thema)Wie immer zum Ende eines Schuljahres drückten die Schulklassen aus nah und fern förmlich ins Haus und versetzten das Personal in ordentlichen Stress. Für Gerlinde Pilhofer ist das bald Geschichte, sie steuert den verdienten Ruhestand an. Als ihre Nachfolgerin stellte Leiter Herbert Übelacker dem Führungsgremium Martina Keck-Windisch vor, die nach eigenen Worten mit großer Freude an diese neue Aufgabe herangeht. Als weitere Personalie segnete der Vorstand des Trägervereins die Aufnahme von Winfried Franz (Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen) als zunächst kommissarischer Beisitzer ab. Er ist damit Nachfolger von Beisitzerin Ingrid Kurz , die dieses Amt schweren Herzens auf persönlichen Wunsch niederlegte.