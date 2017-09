Kultur Sulzbach-Rosenberg

Zur Kulturnacht zieht es die Stadtbibliothek und die Städtische Sing- und Musikschule (SMS) diesen Freitag in spanische Gefilde: Mit ihren Fördervereinen laden sie um 19.30 Uhr zum katalanischen Abend mit Siegfried Schröpf als literarischem Gast in die Stadtbibliothek. Musikalisch begleitet die SMS.

Seine Leidenschaft für Literatur hat sich bei Siegfried Schröpf, hauptberuflich Geschäftsführer seines Unternehmens Grammer Solar, schon in einer Krimi-Trilogie ihren Weg gebahnt. Zur Kulturnacht stellt er nun "Marina - Geschichte einer kurzen Begegnung in Barcelona während des Spanischen Bürgerkriegs" vor. Der SRZ hat er schon vorab ein paar Fragen beantwortet.Schöpferische und konzentrierte Arbeit schafft Energie. Allerdings muss ich mich dazu schon immer wieder überwinden. Während eines Romanprojektes schreibe ich dann nahezu jeden Abend. Dafür schaue ich kein Fernsehen. Wenn ich dann am Schreibtisch sitze und wieder in die Geschichte eintauche, bedarf es zwar einer gewissen Disziplin, mich dorthin zu begeben. Allerdings treibt mich dann auch die Neugierde an, wie denn der nächste Handlungsstrang tatsächlich weitergeht. Letztlich ist es so wie beim Sport: Es gibt Tausend Ausreden, bis man endlich seine Turnschuhe anzieht. Hat man sich aber dazu überwunden, findet man die Anstrengung richtig gut und auch entspannend.Ideen gibt mir das Leben, dazu brauche ich keinen festen Platz. Fürs Schreiben allerdings schon. Ich habe ein großzügiges Arbeitszimmer, das mit der notwendigen digitalen Technik ausgestattet ist. Ich schreibe direkt in den Computer, da ich ab und an meine eigene Handschrift nicht lesen kann.Die Frage ist gut und wird in vielerlei Varianten immer wieder gestellt: Wer oder was verbirgt sich hinter der Geschichte? Wer ist in Wirklichkeit die Frau, die in der Erzählung Marina heißt? Diese gibt es natürlich nicht, genauso wenig wie meinen Helden Mateo. Leider eigentlich, da ich ihn sehr gerne mag. Beides sind Kunst- oder Romanfiguren. Figuren, in denen aber hoffentlich viel Leben steckt. Leben mit Eigenschaften, so wie ich sie natürlich im wahren Leben bei unterschiedlichsten Leuten erlebt habe. In meinen Romanfiguren füge ich Eigenschaften vieler Menschen zu einer Person zusammen. Die Figuren stelle ich dann in einen historischen Kontext, den ich selbst nicht erlebt habe, aber sehr genau recherchiere. Hier ist es der Spanische Bürgerkrieg, die Vorstufe zum 2. Weltkrieg.Ja, ich habe ein fertiges Manuskript. Einen Roman, der die kurze Erzählung von Marina weiterführt. Ich hatte sehr viel positive Resonanz auf das Büchlein bekommen, meist verbunden mit der Frage, wie es denn weitergehe, was denn aus Mateo und Marina geworden sei.Das hat mich unglaublich motiviert, die Geschichte voranzutreiben. So viel sei verraten, dass Mateo, er ist ja Mathematikprofessor, im Sommer 39 vor Ausbruch des 2. Weltkrieges im Rahmen eines akademischen Austauschprogrammes nach Berlin kommt. Und dort wird es so richtig spannend.Ich mag ja meine Bücher, und es macht mir Spaß und Freude, mich immer wieder mit ihnen auseinanderzusetzen. Und genau das tue ich, wenn ich mich auf die Lesung vorbereite. Welche Passagen lese ich vor? Und das tue ich auch, wenn ich spüre, wie das Buch auf die Zuhörer wirkt."Marina" ist im "axel dielmann-verlag" erschienen, kostet sieben Euro und steht auch in der Stadtbibliothek zur Ausleihe bereit.