15.09.2017

Als Kabarettist und Schauspieler ist Sigi Zimmerschied eine bekannte Größe. Jetzt hat der Passauer seinen Aktionsradius erweitert und einen Roman veröffentlicht.

Passau. In "Der Komparse" lässt er seinen Protagonisten Stephan Fadinger durch ein deprimierend trostloses Schicksal trudeln. Der hintersinnig eingestreute Kontakt mit der scheinheiligen Welt des Fernsehens bleibt ein Irrlicht, das am Ende alles nur noch dunkler macht. Im Interview mit der Kulturredaktion spricht Sigi Zimmerschied zu seinem "dritten Standbein".Sigi Zimmerschied: Für jede Geschichte gibt es eine adäquate Form, und für diese Geschichte war die Romanform die flüssigste. Und ich wollte ohnehin gern einen Roman schreiben.Ich habe im Verlauf meines Lebens immer wieder Menschen kennengelernt, denen es nicht gelungen ist, in der Kindheit und Jugend eine Identität aufzubauen und die dann regelrecht zermalmt werden. In der Generation der 45-Jährigen ist die Geschichte angesiedelt, weil sie für Umschwung von Sozialutopie zu neoliberaler Kälte am schlüssigsten ist.Ja, bei der Ausarbeitung herrscht Thomas Mann'sche Disziplin, das ist schon nahe am Beamtentum.Auch im eigenen Leben versuche ich, aus Niederlagen die tragisch-komische Seite herauszufiltern. In jeder Verzweiflung liegt Komik, das macht es erträglich und ist auch immer eine persönliche Lebenshilfe für mich.Ich hatte schon Spaß beim Schreiben, aber vor allem habe ich Sympathie für die Figur, ihre Biografie. Er hat sich nie befreien können, und der Strudel, der ihn nach unten zieht, hat mich sehr beschäftigt.Ich war schon mit einem Verlag in Verhandlungen, aber der Zugriff war mir zu elementar, es war so unendlich viel vorgegeben - und außerdem hat sich das alles über zwei Jahre hingezogen. Es war also nicht kompatibel, und da habe ich immer den Reflex, es sofort selber zu machen. In drei Monaten war das Buch dann realisiert und auf dem Markt.Ich möchte das Schreiben als drittes Standbein etablieren. Es hat großen Spaß gemacht, und vor allem kann man zu Hause arbeiten, ich kenne ja schon jede Autobahnausfahrt. Und mein Fantasie-Reservoir ist echt noch voll.Ein Krimi, bei dem ich von Anfang an mit einem Verlag zusammenarbeite. Der Fall ist in Passau während des Hochwassers angesiedelt, spült das Gefüge eines ganzen Hauses durcheinander und spielt mit Katastrophen. Es ist aber kein Regionalkrimi, nur die Bezüge sind regional, ansonsten ist es Allgemeingültiges, das überall funktioniert.Bis jetzt noch nicht, aber wenn sich jemand findet - gerne.___"Der Komparse" ist exklusiv unter www.sigi-zimmerschied.de oder bei Auftritten des Autors erhältlich, beispielsweise am 18. November in Regensburg ("Leerer Beutel").

Bild: Franziska Schrödinger