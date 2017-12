Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.12.2017

20.12.2017

Ein wahres Feuerwerk der Musik bietet die Christuskirchengemeinde am Silvesterabend. Zum krönenden Abschluss des Jahres 2017 erklingen festliche Kompositionen, die unter dem Motto "Musik für Percussion, Kontrabass, Orgel und Triangel" stehen. Karten für das Konzert am Sonntag, 31. Dezember, um 20 Uhr in der Christuskirche sind bei allen NT-Vorverkaufsstellen, den Buchhandlungen Dorner und Volkert sowie an der Abendkasse erhältlich.

Mit der schlagkräftigen Percussionsgruppe, die aus den Musikern Philip Senft, Johannes Mühldorfer und Moritz Luzner besteht, konnten wieder renommierte Musiker für das traditionelle Silvesterkonzert gewonnen werden. Dazu tritt noch der Bayreuther Kontrabassist Franz Szabo als Special-Guest auf. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke, der auch die große Schmid-Weigle-Orgel spielt. Der Sulzbach-Rosenberger Dekanatskantor hat ein buntes Programm ausgewählt, das für Alt bis Jung jeden etwas bietet.Gleich zu Beginn erklingt passend zu Silvester ein Paukenschlag der Musikgeschichte, die Toccata d-Moll von Johann Sebastian Bach. Zusammen mit der berühmten Bachschen Kaffeewasser-Fuge g-Moll präsentieren die Musiker die Werke des Altmeisters in einem modernisierten Gewand.Percussion wird in vielfältiger Form geboten, ob in virtuosen Vibraphonwerken oder in einer klanggewaltigen Sonate für vier Pauken und Orgel. Als ruhiger Gegenpart erklingt die Holberg-Suite von Edvard Grieg, in der sich Kontrabass und Orgel zu ungewohnten Farben vereinen."Eine besondere Freude ist es für mich, dieses Jahr den Sulzbach-Rosenberger Komponisten Eckart Kopetzki mit seinen beiden Kompositionen Christal Beats und Dance on a shattered Mirror präsentieren zu dürfen", freut sich Hennecke.Den Einsatz der im Orchester oft unterschätzten Triangel möchte der Sulzbach-Rosenberger Kantor jedoch noch nicht verraten. Jedenfalls wird die Triangel in einem besonderen Chanson gewürdigt. Mit dem berühmten Radetzky-Marsch von Johann Strauß endet stilecht das große Silvesterkonzert der Christuskirche.