Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

04.08.2017

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden sie gang und gäbe, heute sind sie eine Seltenheit. Simultankirchen: Evangelische und katholische Gläubige teilen sich ein Gotteshaus. Das funktionierte nicht immer ohne Konflikte. Heute gibt es noch elf solcher Kirchen in der Oberpfalz.

Angst vor Verschmutzung

Zeiten seit 100 Jahren fix

Simultankirchen Landkreis Amberg-Sulzbach: In kirchlichem Besitz: Corpus Christi Kirche (Eschenfelden), St. Margareth (Frankenhof), St. Willibald (Fürnried), St. Magdalena (Götzendorf), St. Vitus (Illschwang), Hl. Laurentius (Kürmreuth), St. Joseph (Niederärndt). In städtischem Besitz: St. Georg und St. Elisabeth (Sulzbach-Rosenberg).



Landkreis Neustadt/WN: St. Johannes Baptist (Altenstadt bei Vohenstrauß).



Landkreis Tirschenreuth: St. Jakob (Wildenreuth). (ehi)

Initiator der Simultankirchen in der Oberpfalz war Pfalzgraf Christian August. Er hate genug von den Glaubenskämpfen während des Dreißigjährigen Krieges und wollte in seinem Fürstentum Frieden zwischen den Konfessionen. Ab 1652 sollten alle Kirchen simultan genutzt werden - evangelische und katholische Gläubige teilten sich künftig Gotteshäuser, Kirchengebäude und Friedhöfe und kümmerten sich gemeinsam um die Finanzen."Bis dahin entschied der jeweilige Herrscher, welcher Konfession seine Untertanen angehören", erklärt der Sulzbacher-Rosenberger Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer. "Das wollte Christian August nicht, er wollte zur Wiedervereinigung beitragen." Deswegen habe er die Idee des Simultaneums in Sulzbach so radikal durchgesetzt. Rund 50 Simultankirchen gab es dort damals.So konfliktfrei, wie sich Pfalzgraf Christian August das Miteinander der Konfessionen wünschte, war es jedoch nicht. "Es kam schon mal vor, dass ein evangelischer Bauer an Fronleichnam mit seinem Mistwagen genau auf der Prozessionsstrecke der Katholiken liegen blieb", erzählt Lommer. Die Katholiken hingegen fuhren wohl gerne an Karfreitag - dem höchsten Feiertag der Protestanten - mit dem Güllefass vor der Kirche spazieren."In der St.-Marien-Kirche in Sulzbach war für circa 100 Jahre der Taufstein mit zwei Schlössern versperrt", erzählt Lommer eine weitere Anekdote. In dieser Zeit gab es in der Kirche keine Taufen. Der Grund: Die Katholiken, wollten nicht, dass ihre evangelischen Mitbürger das Weihwasser benutzen und womöglich verschmutzen. Sie sicherten es mit einem Vorhängeschloss. Die Protestanten ließen sich das nicht gefallen und brachten ebenfalls eines an.Das Ende der Simultankirchen begann schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts. Schuld daran waren aber weniger Streitigkeiten zwischen den Konfessionen als der Bevölkerungszuwachs. "Die Kirchen wurden einfach zu klein", berichtet Lommer. Deswegen musste neu gebaut werden. "Meistens haben das die Katholiken übernommen." So zum Beispiel in Weiden, wo sie die St.-Michaels-Kirche verließen und 1899 St. Josef errichteten.Aktuell gibt in ganz Deutschland noch rund 70 Simultankirchen. Elf davon stehen in der Oberpfalz: zwei in städtischem und neun in kirchlichem Besitz. Drei davon sind in Illschwang: die Pfarrkirche St. Vitus sowie die Filialkirchen in Frankenhof und Götzendorf. Das Zusammenleben beider Konfessionen - die sich in Illschwang circa Hälfte, Hälfte gegenüber stehen - klappe dort recht gut, berichten der evangelische Pfarrer Thomas Schertel und sein katholischer Kollege Markus Priwratzky. "Wir müssen uns aber gut abstimmen. Es gibt auch eine gemeinsame Kirchenverwaltung", erzählt Priwratzky. "Wir haben feste Gottesdienstzeiten, die seit über 100 Jahren feststehen", führt Schertel an. Termine für Hochzeiten, Beerdigungen oder Taufen werden von Fall zu Fall abgestimmt.Die St.-Vitus-Kirche in Illschwang ist zudem die letzte eigenständige Simultankirche in Bayern, die für beide Konfessionen jeweils einen eigenen Pfarrer vor Ort hat. Und die zwei wohnen nur wenige Meter Luftlinie von einander entfernt. Das erleichtert die Absprachen. "Wir machen viel auf dem kurzen Dienstweg. Das ist alles sehr unkompliziert", erzählt Priwratzky. Da komme der eine schon mal kurz auf einen Kaffee zum anderen.Auch die Stimmung zwischen den Gläubigen beider Konfessionen habe sich in den vergangenen Jahrhunderten stark gebessert - auch wenn es natürlich noch Differenzen gebe, betont Priwratzky. "Aber wir müssen zusammenhalten. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen: finanzielle Probleme und der Rückgang der Gläubigen." Priwratzky sieht die Simultansituation als Chance. "Sie hilft uns zu zeigen, dass wir letztendlich den gleichen Glauben leben."