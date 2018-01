Kultur Sulzbach-Rosenberg

Immer hereinspaziert in den singenden, tanzenden Blumenladen: Mit der fröhlichen Revue "Sag's durch die Blume" feiert die Musical-Company der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) Feuertaufe. Premiere ist Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Berufsfachschule für Musik. Weitere Aufführungen stehen am Samstag, 13. Januar, 16 und 19 Uhr, an. Das "etwas andere Flower-Power-Musical", das die Company-Coaches Sandro Augustin, Sylvia Schulz, Patricia Ederer und Elena Neubauer mit ihren meist noch bühnenunerfahrenen Schützlingen einstudiert haben, setzt auf Hits aus Kinder-Musicals. Vom Band kommt nichts, stattdessen sorgen Band, Maxi-Chor und Chor "Herznote" für perfekten Livesound. Professionalität bei Kostümen, Bühnenbild, Licht- und Tontechnik ergänzen das Paket. Eintritt frei, Spenden willkommen, Platzreservierung im Sekretariat unter 09661/510 282.