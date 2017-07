Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.07.2017

Wohl der Musikschule, die aus einem unendlich erscheinenden Pool der Begabungen schöpfen kann. Die Städtische Sing- und Musikschule (SMS) hat sich dieses Glück erarbeitet, wie das Solistenkonzert zum Jahresabschluss deutlich unterstreicht.

Schwestern im Duett

Beachtliche Bandbreite

Es gehört zur Strategie der SMS, junge Musiker schon möglichst früh und häufig Bühnenluft schnuppern zu lassen. Und die Rechnung geht auf, wie der elfjährige Nick Hartmann bewies: Ohne eine Spur Nervosität nahm der Akkordeonist im Rampenlicht des Rathaussaals Platz, ließ wieselflink seine Finger über das Instrument fliegen und reicherte die zwei pfiffigen Stücke obendrein noch mit einem strahlenden Lächeln an.Wie sich Begabungen im Laufe der Unterrichtsjahre weiterentwickeln, führten die Violinistinnen Klara Vogel und Katrina Heckmann vor. Als häufig und gerngesehene Musikerinnen bei SMS-Konzerten steigern die beiden kontinuierlich ihr Niveau und beeindruckten diesmal mit zwei schwierig zu meisternden Ausschnitten ihres Repertoires. Katrina Heckmann hatte obendrein auch noch ganz ohne Geige viel zu bieten, wagte sie sich doch im Duett mit ihrer jüngeren, ebenso talentierten Schwester Stefanie an eine glockenhelle, gelungene Interpretation von "Maiglöckchen und die Blümelein".Die Fahne der Pianisten hielten Lukas Schöpf, Janika Sebald und Jakob Krusche hoch. Ersterer ließ einen ruhig, fast schon meditativ pulsierenden Satie aus dem Flügel tropfen. Janika Sebald versetzte einen von Liszts komplexen "Liebesträumen" mit unverbrauchter Romantik, und Jakob Krusche legte einen geschmeidig auswendig dargebotenen "Aufschwung" von Robert Schumann hin.Dass in der Blockflöte eine beachtliche und wohl meistens unerwartete Bandbreite steckt, bewies Johanna Albersdörfer. Zum Auftakt barock an der Seite von Patrick Niesel und Michael Kämmle unterwegs, durchkreuzte sie später alle flötende Melodik mit dem zeitgenössischen "Amoroso for recorder solo".Den hohen Stellenwert, den die Querflöte an der SMS genießt, unterstrich nicht nur Susanne Hiltl mit einem lyrisch-klaren Stamitz-Ausschnitt. Auch ihre frisch mit dem Jugend-musiziert-Bundespreis dekorierte Kollegin Annette Knab machte dem Haus im virtuosen Konzert-Finale alle Ehre.Angesichts solcher Leistungen ließen sich die SMS-Lehrer Gabriele Werner, Lisa Milyukova, Iwona Simonides, Michael Kämmle und Schulleiter Steffen Weber nicht lumpen. Sie gesellten sich mit ihren Schützlingen auf die Bühne - als Klavier- oder Cembalo-Partner oder im Querflöten-Ensemble, das bei der Grieg-Suite "Aus Hohlbergs Zeit" locker ein Orchester zu ersetzen verstand.