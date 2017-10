Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.10.2017

Normalerweise wird in diesen Räumen Brot gebacken, Metall bearbeitet, werden Zähne gezogen oder Blumen verkauft. Einen Abend lang war jetzt alles anders: In den Werkstätten und Läden, bei der Feuerwehr, im Museum oder der Kirche wurde gesungen, gespielt, getanzt und gelesen: Sofanacht in Rosenberg.

Grauen in der Werkstatt

Gesang und Rhythmus

Streit in der Backstube

Alle machen mit

Dorf-Erinnerungen "Morgenschweis liest Morgenschweis" war ein weiterer Programmpunkt. Wobei Zahnarzt Dr. Stefan Morgenschweis in seiner Praxis gleich klarstellte, dass es sich nicht um seine, sondern um Gedichte und Geschichten seines Großonkels Fritz Morgenschweis handle. Der Generalvikar mit der barocken Statur ist vielen Rosenbergern in Erinnerung, er wurde 1998 an der Westseite der Herz-Jesu-Kirche begraben. "So is mei Schloch" ist eines seiner Büchlein, in dem er das Leben der "Maxhütterer" schildert, vom "Kirwagöih" erzählt, vom "Klassenbüldl" und "de hoimlichn Wünsch". Seinem Großneffen Stefan gelang es, die Welt des Fritz Morgenschweis lebendig werden zu lassen, der sich seinem "Dorf" zeitlebens verbunden gefühlt hat.

Die IG Freunde Rosenbergs mit ihrem Vorsitzenden Christian Weiß hatte kein Problem, Veranstaltungsräume und Akteure für diese Nacht zu finden: Die Rosenberger waren gern bereit, eine breite Palette kultureller Aktivitäten mit auf die Beine zu stellen. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn überraschend groß war die Zahl der Besucher, die am Samstagabend durch die sonst eher leeren Straßen zu den einzelnen Sofas zogen.Die Idee mit dieser Sitzgelegenheit, so erzählt Tanja Weiß, ebenfalls eine Freundin Rosenbergs, sei der rote Faden, der die einzelnen Veranstaltungen verbinde. Jede dauerte 15 bis 20 Minuten, dann wurde der Ort gewechselt. Neun waren es insgesamt, auf die Ortsmitte verteilt und so nahe beieinander, dass das nächste Sofa schnell erreicht werden konnte.Bei Tanja Weiß war es ein roter Sessel in einem alten Klassenzimmer des Schulmuseums. Die Märchenerzählerin sprach die Kommentare zu einem alten Stumm-Lehrfilm, der Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist und heute dem Schulmuseum gehört. Die Geschichte der Gebrüder Grimm vom Hasen und dem Igel passe gut in die heutige Zeit, so Weiß, weil sie zeige, dass auch der kleine Mann mit einer gewissen Schläue über den feinen Herrn triumphieren kann.Ein knallroter Ledersessel stand auch in der Werkstatt der Firma Kalkbrenner. Im nur von Kerzen spärlich erhellten Raum las die Amberger Autorin Maria Treml die Horrorgeschichte eines Lehrers, dessen verpfuschtes Leben ihn zum Mörder und Amokläufer macht. Dass dabei das vom Firmenchef selbst gebraute Bier zum Ausschank kam, milderte die schwarze und fast beängstigende Atmosphäre dieses Auftritts.Ganz anders die "Stimmwunder" vom Rosenberger Musik- und Kulturzentrum (MuK) im Schreibwarengeschäft Heidtmann-Engelhardt. Inga Ludwig hatte mit ihren Gesangsschülern Auszüge aus dem Musical Disneyland und verschiedene Popsongs einstudiert, von ihr selber und auch von Janine am Piano begleitet. Inmitten von Büchern, Zeitschriften und Büromaterial sangen die jungen Leute mit einer Begeisterung, die sich sofort auf die Zuhörer übertrug.Eine andere Gruppe des Rosenberger Musikinstituts MuK trat in der Gärtnerei Pürzer auf. Gerald Ludwig, Uli Wießnet und Andi Stöcker hatten nicht nur Marimba, Schlagzeug und Baßgitarre mitgebracht, sondern auch ein Sammelsurium von Plastikeimern, Blechdosen, Metallröhren und Aluleitern. Damit machten sie inmitten von Topfpflanzen, Gartenzwergen und Dekoartikeln Musik und Rhythmus, was die Zuhörer so begeisterte, dass - trotz der begrenzten Zeit - eine Zugabe erbeten und auch gewährt wurde.Lampenfieber herrschte im Keller der Rosenberger Feuerwehr. Vier Mädchen aus der Nachmittagsbetreuung des Ernst-Naegelsbach-Hauses hatten ihren großen Auftritt. Zwei Lauras, Jasmin und Franziska, zehn bis 14 Jahre alt, hatten mit Hilfe ihrer Betreuerin Michaela Wismeth eine Choreographie erarbeitet, in der zunächst dunkle, später helle Gestalten tanzend Geschichten erzählen. Der Applaus war den jüngsten Akteurinnen der Sofanacht gewiss.Gestritten, und zwar ziemlich derb, wurde in der Backstube Fischer. Margit Fischer und Claudia Presl mimten in zwei Sketchen ein altes Ehepaar, das so seine Probleme hat. Im Stück "Der Rausch" wurde dem Ehemann schlechtes Benehmen bis hin zum Vollrausch vorgeworfen, bei "Coole Zeiten" versuchten die beiden, gebräuchliche englische Vokabeln einzudeutschen, ein Unterfangen, das so unmöglich wie erheiternd war.In der evangelischen Kirche St. Johannis hatte Hans Sachs seinen Auftritt. Sepp Lösch schlüpfte in die Rolle des Nürnberger Dichters der Renaissance, der Gedichte und Theaterstücke geschrieben hat. Was nahe lag, da zu gleicher Zeit Hauptmann Stiber lebte, der in der evangelischen Johannis-Kirche begraben ist. Das Gedicht "Die Ehejahre" war auch Vorlage für den Hochzeitsbrunnen in Nürnberg.Ein Gläschen Sekt hier, ein frisch gezapftes Bier dort, knusprige Brezen - auch das gehörte zur Sofanacht. Die Rosenberger, und nicht nur sie, nahmen die Stärkungen dankend an. Für viele klang der Kulturgenuss in der Kultkeipe "Gestern" aus, mit der Band Freizeitstress und dem Konzert des Musikers Paul O'Brien.Es ging rund in Rosenberg, es war anstrengend für die Akteure, die im Halbstundentakt ihren Auftritt hatten, und auch für die Gäste der einzelnen Programmpunkte. Aber: Es war schön, etwas Besonderes, das wiederholt werden sollte, weil es zeigt, dass auch im Dorf etwas auf die Beine gestellt werden kann - wenn es Leute gibt, die mitmachen.