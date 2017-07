Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.07.2017

2

0 16.07.2017

Zu einem der letzten konzertanten Höhepunkte des nun bald zur Neige gehenden Schuljahres lud das Symphonieorchester der Berufsfachschule für Musik mit einem Solisten- und Chorkonzert ein. Unter der Leitung von Dieter Müller durfte es sich in der Christuskirche einer großen Zuhörerschaft erfreuen.

Kraftvolle Blechbläser

(bbo) Mit dem Hauptwerk, Mendelssohns Reformations-Symphonie, stand im Jahr des Reformationsjubiläums auch ein Beitrag zur ökumenischen Verständigung im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens.Eröffnet wurde das Konzert, von Dieter Müller mit erklärenden Worten moderiert, mit dem 1. Satz aus dem Konzert A-Dur für Gitarre und Orchester von Ferdinando Carulli. Die junge Solistin Tanja Gebhardt (Ausbildungsklasse Thomas Bauser) entführte das gespannt lauschende Publikum in eine intime Klangwelt virtuoser Solo- und sensibler Tuttistellen. Besonderer Erwähnung bedürfen die vielen Läufe in den verschiedenen Lagen des Soloinstrumentes in Verbindung mit einem ebenfalls gekonnt inszenierten Piano seitens der Streicher.Das musikalische Abenteuer einmal angetreten, wurde das Publikum von Solist Alexander Hönig (Ausbildungsklasse Eckhard Kopetzki) mit dem Konzert für Marimba und Streicher seines Lehrers in eine sphärisch verträumte Welt der Klänge versetzt. Das Wechselspiel zwischen dem südamerikanischen Schlaginstrument und den gewohnt klassischen, anspruchsvollen Klängen eines Streicherensembles führte zu einer impressionistischen Symbiose der Instrumentengattungen mit sehnsuchtsvollem und mystischem Charakter.Alexandre Guilmants "Morceau Symphonique" für Posaune und Orchester mit dem Solisten Jonas Pscherer (Ausbildungsklasse Norbert Lodes) wurde als Wettbewerbsstück für das Pariser Konservatorium komponiert. Die kraftvollen Blechbläserklänge und die virtuosen Passagen des Solisten bildeten einen majestätisch geerdeten Kontrast zu der konservativ klassischen Klangwelt des Streichorchesters. Das Konzert gipfelte in Felix Mendelssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 5 d-Moll, Op. 107, besser bekannt als "Reformations-Symphonie".Gerade in diesem Jahr hat das viersätzige Werk einen besonderen Gegenwartsbezug. So weist die Symphonie in eine Zeit voller Wirren, Hürden und der idealistischen Idee einer Erneuerung der Kirche. Mit einem pompösen Allegro maestoso, das thematisch den Lutherchoral "Ein feste Burg ist unser Gott" verarbeitet, endete der Abend in langanhaltendem Applaus.Besonderes Lob verdienen der umsichtig agierende Dirigent, ein engagiert aufspielendes Orchester und vor allem die drei jungen Solisten, die auf der Bühne eine ausgesprochen gute Figur abgaben.