Kultur Sulzbach-Rosenberg

25.10.2017

5

0 25.10.2017

Robert Forster ist für viele Musikfans ein wortgewaltiger Songwriter, der seit den später Siebzigern zum Besten gehört, was die literarisch geprägte Popmusik zu bieten hat. Mit Grant McLennan hatte er einen kongenialen Gefährten, der die gemeinsame Band The Go-Betweens zu einer nicht immer unkomplizierten, aber stets faszinierenden Einheit machte.

In seinen Memoiren "Grant & ich - Die Go-Betweens & die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft" beschreibt Robert Forster die Geschichte der Band und seine Zusammenarbeit mit McLennan, der 2006 im Alter von nur 48 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Um dieses Buch geht es am Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Capitol.Robert Forster erzählt an diesem Abend und spielt Lieder; der österreichische Musik-Journalist Karl Fluch moderiert und liest. Der Eintritt kostet im Vorverkauf in der Buchhandlung Volkert und bei NT-Ticket 13, an der Abendkasse 16 Euro.