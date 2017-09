Kultur Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

4

0 18.09.2017

"Teilzeitrevue - Song & Prosa": Unter diesem Programmtitel ist am Donnerstag, 5. Oktober , ab 19.30Uhr der Österreicher Markus Binder bei einer musikalischen Lesung im Foyer des "Capitol" in Sulzbach-Rosenberg zu erleben. Markus Binder, Schlagzeuger, Sänger und Textautor des oberösterreichischen "Slangpunkduos Attwenger", widmet sich in seinem neuen Buch einem Paar und dessen Beobachtungen.

Innerhalb eines Zeitraums von 36 Stunden fliegen die beiden von Mexiko nach Europa, fahren mit dem Zug in die nächste Stadt, geraten in die Dämmerung, ziehen in der Nacht durch die Klubs, gehen nach Hause, schlafen, sind drinnen, beschäftigen sich, gehen nach draußen, laufen herum und landen schließlich in der Schlafzimmerabteilung eines Möbelhauses. Der österreichische Musiker und Autor hat die Songtexte aus seinem Buch selbst vertont - diese sind bei seinen Lesungen live zu hören. Karten für die Veranstaltzung gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.