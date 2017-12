Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.12.2017

Vom Kerzenlicht stimmungsvoll erhellt, lud die kleine Spitalkirche zur adventlichen Musik für zwei Soprane und Orgel ein. Der Schwerpunkt des Programms lag auf den beiden sächsischen Komponisten des Frühbarock Johann Hermann Schein (1586-1630) und Heinrich Schütz (1585-1672).

Schein, der als Thomaskantor in Leipzig offensichtlich wenig Rücksicht auf sein Publikum nehmen musste, war gewissermaßen der Free-Jazzer des Frühbarocks. Seine Motetten nach bekannten Adventsliedern wie "Nun komm, der Heiden Heiland" oder "Gelobet seist Du, Jesu Christ" stellten mit ihren sperrigen Harmonien und komplexen Rhythmen höchste Anforderungen an die Solistinnen Stephanie Spörl und Stefanie Hruschka-Kumpf. Schütz' Motetten "Habe Deine Lust an dem Herren" und "Rorate Coeli" klangen etwas gefälliger, waren aber wegen ihres Tonumfangs und ihrer Stimmführung keinesfalls leichter zu singen.Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke begleitete die beiden Damen mit Zurückhaltung. Mehr durfte er bei den Orgel-Solostücken, Johann Bernhard Bachs (1676-1749) "Ciacona in G-Dur" und vor allem Cesar Francks (1822-1890) "Sortie" zeigen. Die "Sortie" spielte Hennecke mit typisch farbiger Registrierung, soweit dies die barocke Hößler-Orgel der Spitalkirche zuließ. Leider hörte man dabei auch, dass das wertvolle, alte Instrument dringend renoviert werden müsste: Es klapperte laut in der Mechanik und einige Register klangen ziemlich asthmatisch.Zum Schluss gaben die Musiker mit der Kantate "Es kommt ein Schiff geladen" von Ralf Franz (*1965) moderne Adventsmusik zum Besten. Zwischen den Strophen hatte der Komponist Intermezzi nach passenden Bibeltexten eingebaut, die das Ganze zu einer außergewöhnlichen Variation des bekannten Adventslieds machten. Trotz der Kälte, die auch den Sängerinnen sichtbar zusetzte, gingen die Zuhörer beschenkt in den adventlichen Abend hinaus.