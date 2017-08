Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.08.2017

1

0 13.08.2017

Alljährlich verwandelt sich Sulzbach-Rosenberg für zwei Wochen im August in die Musikhauptstadt der Oberpfalz. Junge Musiker aus der ganzen Welt und ihre Professoren lassen die Stadt singen, klingen, in Lust an der Musik vibrieren. Ein fulminantes Abschlusskonzert krönt das "SRIMF 2017".

Expressives Dirigat

Stehende Ovationen

Dramatische Wucht und der stets präzise gestaltete Wechsel zwischen Fortissimo und Piano prägen am Samstag in der Christuskirche die Ouvertüre zu Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni". Schon hier zeigt sich, dass es dem Dirigenten Dorian Keilhack in der kurzen Zeit des Festivals gelungen ist, die rund 60 jungen Musiker zu einem homogenen Klangkörper zusammenzuschweißen. Wie ein Mann reagieren Streicher und Bläser auf die kleinste seiner Gesten. Keilhack hat jeden einzelnen der Musiker im Blick und führt ihn mit sorgfältiger Genauigkeit.So bildet das Orchester auch einen wunderbaren Rahmen für den Solocellisten bei Peter Tschaikowskis "Variationen A-Dur für Violoncello und Orchester über ein Rokoko-Thema". Misha Quint, Gründer und Leiter des Festivals, zeigt hier alle Möglichkeiten seines Cellos und verzaubert das Publikum mit seinem berühmten singenden Ton. Er scheint durch das Instrument zu atmen und agiert in vollkommener Harmonie mit dem Orchester. Musiker aus 14 Nationen sind hier vereint. Sie spielen nicht einfach nur zusammen, sondern wirklich miteinander. Sie zeigen, wie Musik blühen kann. Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 5 in c-Moll, erklärt Keilhack, thematisiert Freiheit, Demokratie und Frieden. Deshalb, betont der Dirigent, widme das Orchester seine Interpretation der Symphonie den Minderheiten in der Welt.Leidenschaftlich ist schon das Schicksalsmotiv, mit dem der 1. Satz beginnt. Sehr plastisch und intensiv entwickelt Keilhack den Satz weiter. Im "Andante con moto" verzaubert ein Pianissimo von traumhafter Dichte, Wärme und Schönheit. Sehr emotional gestaltet Keilhack das Scherzo. Die enorme Spannung hält er bis in das abschließende Allegro aufrecht. Da gibt es keinen Moment der Nachlässigkeit, keine Erschlaffung. Die hervorragend besetzten Bläser, die großartigen Streicher lassen hier das Leben pulsieren und machen aus der Schicksalssymphonie eine völkerverbindende Friedenshymne.Mit stürmischem Applaus und stehenden Ovationen feiert das begeisterte Publikum die Musiker, bis sie als Zugabe eindringlich die Ouvertüre zu Giuseppe Verdis "La forza del destino" spielen, die sie Christl Pelikan-Geismann, der "Mutter des SRIMF" widmen. Jetzt sind die Musiker abgereist. Sulzbach-Rosenberg wird wieder eine ganz normale Kleinstadt, bis nächstes Jahr Anfang August das nächste SRIMF den Ort erneut verwandelt.