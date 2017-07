Kultur Sulzbach-Rosenberg

Große Künstlernamen, große Gästeschar und große Musikerlebnisse: Von Mittwoch, 2., bis Samstag, 12. August, beherbergt die Herzogstadt wieder das Sulzbach-Rosenberg International Music Festival, kurz SRIMF. Sieben Konzerte stehen zur Auswahl, vom Solo-Recital bis zum Orchester jedes ein herausragender Leckerbissen.

Der Auftakt gebührt traditionell dem künstlerischen Leiter und renommierten Cellisten Misha Quint: Am Mittwoch, 2. August , um 20 Uhr eröffnet er mit Klavierpartnerin Theresa Bogard die 12. SRIMF-Auflage im Saal der Staatlichen Berufsschule, Neumarkter Straße 10. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Igor Strawinski, Franz Schubert und Peter Tschaikowksy.Mit einem musikalischen Überraschungspaket geben die SRIMF-Studenten am Freitag, 4. August , um 19.30 Uhr im Rathaussaal ihren Einstand. Die SRIMF-Professoren stellen sich am Samstag, 5. August, um 19.30 Uhr in der Staatlichen Berufsschule mit einem großen, abwechslungsreichen Bogen durch die Welt der Klassik vor. Wer dabei auf den Geschmack kommt, kann gleich am Sonntag, 6. August, um 19 Uhr im Rathaussaal die Bekanntschaft mit den SRIMF-Professoren vertiefen. Am Dienstag, 8. August , gastieren die SRIMF-Studenten um 19.30 Uhr ein weiteres Mal im Rathaussaal.Zu den unbestrittenen Festival-Höhepunkten zählt das Gastkünstler-Konzert, das die Stars des Festivals,Nikolaj Znaider (Violine), Boris Kuschnir (Violine) und Misha Quint (Violoncello) am Mittwoch, 9. August, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Rosenberg geben. Es erklingen Werke von Antonín Dvorák, Zoltán Kodály sowie Peter Tschaikowskys Streichsextett "Souvenir de Florence". Das Finale bestreitet das Orchester der Festival Akademie am Samstag, 12. August , um 19.30 Uhr in der Christuskirche. Am Pult wird wieder Dorian Keilhack stehen, Misha Quint verabschiedet sich wie immer mit einem Solo, diesmal Tschaikowskys "Rokoko-Variationen".Karten sind bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner in Sulzbach-Rosenberg, im Reisebüro im Bahnhof Amberg sowie den Tourist-Info Sulzbach-Rosenberg und Amberg erhältlich, sie kosten 16,70 Euro (Studenten-Konzerte),18,70 Euro (Professoren-Konzerte),19,70 Euro (Eröffnungs- und Orchester-Konzert), 23,70 Euro (Gastkünstler-Konzert).