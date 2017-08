Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.08.2017

13

0 13.08.201713

Mit Beethovens Schicksals-Symphonie hat sich Dirigent und Pianist Dorian Keilhack am Samstag vom SRIMF-Publikum verabschiedet. Im Gespräch mit der SRZ beleuchtet der leidenschaftliche Musiker seine besondere Beziehung zu Komponist und Werk und resümiert das Sulzbach-Rosenberg International Music Festival.

Zum Nachdenken bewegen

"Familie im Stich gelassen"

Sehr sympathisch und das erste Festival, bei dem ich von der Gründerin selbst gefertigte Manschettenknöpfe geschenkt bekommen habe. Gaststar Nikolaj Znaider:

Stimmen zum SRIMF 2017 Misha Quint, künstlerischer Leiter:



"Es war das beste SRIMF, das wir je hatten. Mit den Studenten hat alles gut geklappt. Mein persönliches Highlight war das gemeinsame Konzert mit den Geigern Nikolaj Znaider und Boris Kuschnir."



Steffen Weber, SRIMF-Manager:



"Das SRIMF war heuer aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen eine besondere Herausforderung. Dabei gab es zuweilen stressige Situationen, welche aber alle gelöst und zu einem guten Ende geführt werden konnten. Somit kann man resümieren, viel gute Musik, viele Freunde, fantastische Konzerte und ein zufriedenes Publikum. Ich denke, wir waren gute Gastgeber.



Bürgermeister Michael Göth:



"Ich bin fasziniert vom Leben und dem internationalen Flair, das mit dem SRIMF in die Stadt einkehrt. Ein Highlight sind sicherlich auch die Verbindungen zu den großen Stars, die Misha Quint knüpft."



Christl Pelikan-Geismann, "Mutter des SRIMF":



"Ich bin ganz begeistert, es war ausgezeichnet und hat alle meine Erwartungen übertroffen." (aks)

Für Dorian Keilhack ist Ludwig van Beethovens markante Symphonie Nr. 5 weit mehr als die Metamorphose vom Leid zur Erlösung. "Hier geht es um den Kampf der Mächte, Beethoven setzt damit auch ein Zeichen des Widerstands". Die Frage, ob Musik politisch ist, beantwortet der weltgewandte Dirigent mit einem klaren Ja.Gerade in der aktuell unruhigen und beunruhigenden Lage bricht Keilhack eine Lanze für die Kraft der Musik: "Sie ist die einzige Kunst ohne Barrieren, sie kann das Weltbild verändern. Es ist wert, darum zu kämpfen. Ich mache Kunst nicht für Geld, sondern um etwas zu geben, das Positive in der Welt herauszukehren und die Menschen zum Nachdenken zu bewegen."In seinem 14 Nationen umspannenden SRIMF-Orchester funktioniert dieser Gedanke vorbildlich: "Wir gehen respektvoll miteinander um, es gibt hier keine Benachteiligung von Minderheiten, weil alle zusammen an einem Ziel arbeiten", erklärt Keilhack.Den sprunghaften Anstieg der Zahl der Festivalteilnehmer beobachtet Keilhack mit gemischten Gefühlen, gelte doch auch dabei der Grundsatz, dass Quantität und Qualität zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Größtes Lob hat er für Christl Pelikan-Geismann: Das Festival lebe nur durch die unermüdliche "Mutter des SRIMF", der es zudem gelinge, die unvermeidlichen Schattenseiten eines Festivals dieser Größenordnung auszublenden.Darüber hinaus verfüge das SRIMF über ein tolles Team mit Manager Steffen Weber, der selbst in Krisen immer ruhig und gelassen bleibe, sowie Katharina Scharnagl und Cody Clark, die "wunderbare Arbeit leisten". Allerdings würde Keilhack sich mehr Eigenverantwortlichkeit für dieses Team wünschen, dann ließen sich manch logistische Probleme einer Großveranstaltung vermeiden.Gut fände er auch, wenn sich alle Verantwortlichen zum Abschluss an einen Tisch setzen, um über zukünftige Optimierungsmöglichkeiten nachzudenken. Als international geschätzter Dirigent und Dozent würde es Dorian Keilhack auch begrüßen, mit seiner geballten Erfahrung mehr in die künstlerischen Belange des Orchesters einbezogen zu werden.Ob er im nächsten Jahr wieder mit von der SRIMF-Partie ist, kann er mit Blick auf seinen prall gefüllten Kalender noch nicht sicher sagen. Da seine Frau als Violinistin ebenfalls in der Musikszene tourt und auch die hochbegabte elfjährige Tochter als jüngste Studentin an der Hochschule für Musik in Würzburg eingeschrieben ist, gerät die Abstimmung der Termine zum Balanceakt.Acht Wochen am Stück fern vom Zuhause in Erlangen wie in diesem Interharmony- und SRIMF-Festival-Sommer soll es nach Möglichkeit nicht mehr geben: "Das war unglaublich anstrengend. Und ich habe meine Familie im Stich gelassen". Das Oberpfälzer Publikum würde sich allerdings sicherlich über eine kleine Stippvisite des sympathischen Vollblutmusikers freuen - in welchem Rahmen auch immer.