Kultur Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

8

0 04.08.2017

Das hat Sulzbach-Rosenberg noch nicht erlebt: Am Mittwoch, 9. August, packen die viel gerühmten Geiger Nikolaj Znaider und Boris Kuschnir ihre vortrefflich bestückten Instrumentenkoffer in der Herz-Jesu-Kirche in Rosenberg aus. Gemeinsam mit dem Cellisten Misha Quint zünden sie dort ein Feuerwerk der klassischen Musik, wie es auch das SRIMF nur selten auf dem Plan hat.

Große Orchester

Trio mit Dvorák

SRIMF-Programm Neben dem Gastkünstlerkonzert am Mittwoch, 9. August, stehen beim Sulzbach-Rosenberg International Music Festival (SRIMF) noch vier weitere Konzerterlebnisse zur Auswahl:



Samstag, 5. August, 19.30 Uhr, Staatliche Berufsschule: Erstes Meisterkonzert der Künstler/Professoren mit Werken von Rachmaninow, Beethoven, Debussy, Taffanel, Piazzolla, Fauré, Kaufman, Granados, Casals, de Falla und Schtschedrin.



Sonntag, 6. August, 19 Uhr, Rathaussaal: Zweites Meisterkonzert der Künstler/Professoren mit Werken von Mahler, Arias y Luna, Dankner, Chopin, Schubert, Liszt, Britten und Brahms.



Dienstag, 8. August, 19.30 Uhr, Rathaussaal: Zweites Konzert ausgewählter Preisträger.



Samstag, 12. August, 19.30 Uhr, Christuskirche: Orchesterkonzert der Festival-Akademie mit Misha Quint (Solist), Dorian Keilhack (Dirigent) und Werken von Verdi, Tschaikowsky und Beethoven.



Karten sind im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner in Sulzbach-Rosenberg, beim Reisebüro im Bahnhof in Amberg sowie bei den Tourist-Informationen in Sulzbach-Rosenberg und Amberg erhältlich und kosten 16,70 Euro (Studenten-Konzerte), 18,70 Euro (Professoren-Konzerte) oder 19,70 Euro (Orchester-Konzert). (aks)

"Ex Kreisler" Znaiders außergewöhnliches Können wird unterstrichen von dem Instrument, das er spielt: der "Ex Kreisler"-Guarneri-del-Gesu von 1741, die ihm vom Königlich-Dänischen Theater mit Unterstützung der Velux Foundations und der Knud-Højgaard-Stiftung als Dauerleihgabe überlassen wurde. (aks)

Beschenkt mit jeder Menge Talent, hat sich der 42-jährige, in Kopenhagen/Dänemark geborene Nikolaj Znaider an die Spitze des klassischen Musikkosmos gearbeitet. Insbesondere seit er 1997 den 1. Preis beim renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel abgeräumt hat, gilt er als international begehrter Solist und Kammermusikpartner unter anderem von Daniel Barenboim oder Lang Lang.Bei den großen Orchestern und Dirigenten genießt Nikolaj Znaider einen herausragenden Ruf, der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, schätzt seine Virtuosität ebenso wie Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden. Darüber hinaus hat Nikolaj Znaider seinen Aktionsradius auf das Dirigentenpult erweitert und feierte etwa mit dem London Symphony Orchestra oder dem Orchester des russischen Mariinski-Theaters Erfolge. An seine Seite in der Herz-Jesu-Kirche tritt ein mehr als guter Bekannter: Der 1948 in Kiew geborene, heute in Österreich lebende Boris Kuschnir zeichnet als Violin-Pädagoge auch für Znaiders musikalischen Feinschliff verantwortlich.Zahlreiche internationale Auszeichnung pflastern den Karrierepfad Kuschnirs, der seit 1999 den vom österreichischen Bundespräsidenten verliehenen Titel "Professor" führt und sich darüber hinaus das "Große Silberne Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich" sowie das "Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse" ans Revers heften kann.Komplettiert wird das Trio, das für den Herzogstädter Auftritt Antonín Dvoráks Terzetto op. 74 ausgewählt hat, von Cellist Misha Quint, der im Übrigen auch in diesem Jahr wieder die künstlerischen SRIMF-Fäden fest in der Hand hält. Im Anschluss stellen Boris Kuschnir und Misha Quint ihre Version der Sonate op. 8 von Zoltán Kodály vor. Nach der bewirteten Pause folgt Peter Tschaikowskys Streichsextett "Souvenir de Florence" mit Nikolaj Znaider, Boris Kuschnir, Eugenia Petrova (Viola), Tomas Krejbich (Viola), Misha Quint und Caitlin Quinn McConnell (Cello).Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Parkplätze stehen am Kettelerhaus zur Verfügung. Karten sind im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner in Sulzbach-Rosenberg, beim Reisebüro im Bahnhof in Amberg sowie bei den Tourist-Informationen in Sulzbach-Rosenberg und Amberg erhältlich und kosten 23,70 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.