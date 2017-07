Kultur Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

11

0 13.07.201711

Klassische Musik in der extra großen Genussdosis erwartet die Besucher des diesjährigen "Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals" (SRIMF). Nicht nur die Zahl der internationalen Teilnehmer sprengt alles bisher Dagewesene, auch die besonderen Gäste Christa Mayer (Mezzosopran), Boris Kuschnir (Violine) und Nikolaj Znaider (Violine) gehören zu den Großen der Szene.

Während Misha Quint (Bild oben), Cellist und künstlerischer Leiter des "Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals" (SRIMF), noch den italienischen Ableger in Acqui Termi betreut, wappnet man sich in der Herzogstadt schon für die zwölfte SRIMF-Auflage vom 1. bis 13. August. Der Kulturredaktion erzählt Steffen Weber, Festival-Manager und Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS), über das FestivalSteffen Weber: Für ein Festival in dieser Größenordnung ist eine intensive und längere Vorbereitung nötig. Kommen doch 130 Studenten, Professoren und Begleiter nach Sulzbach-Rosenberg. Es gilt, die Unterkünfte, Verpflegung, Empfänge, Unterrichtsstätten, Instrumente, Konzerte, Workshops, Freizeitaktivitäten und die Werbung zu organisieren, vorzubereiten. Die Planungen beginnen bereits im November. Zu diesem Zeitpunkt ist "die Mutter des SRIMF", Christl Pelikan-Geismann, in ihrer ehemaligen Wahlheimat New York zu Gast und trifft sich mit dem Festival-Gründer Misha Quint und kommt bereits vor Weihnachten mit einer ersten Grobplanung zurück. Ins Detail geht es bei mir dann im Mai, so dass dann Anfang/Mitte Juli alles in trockenen Tüchern ist.Mit Misha Quint bin ich ganzjährig im Kontakt. Er kann mittlerweile ein passables Deutsch in Wort und Schrift und besteht auch darauf, wenn er mit mir kommuniziert, weil er es üben und vervollkommnen möchte. Ansonsten helfen mir Christl Pelikan-Geismann und die Festival-Assistentin Katharina Scharnagl, eine ehemalige Schülerin von mir, wenn mich mein bescheidenes Englisch verlässt. Und überdies, Musiker verstehen sich immer, egal welche Sprache sie sprechen ...Gerade zum Ferienbeginn bekommt die Stadt Sulzbach-Rosenberg mit dem SRIMF ein ganz besonderes Flair. Man hört viele Sprachen in der Stadt, erkennt natürlich auch die Gäste und es erklingt an vielen ungewöhnlichen Orten Musik (viele von den Studenten üben bei schönem Wetter im Freien). Alle Hotels und Gästezimmer sind komplett ausgebucht und zu den zahlreichen Konzerten pilgern Gäste aus Nah und Fern in unsere Herzogstadt. Sulzbach-Rosenberg wird international. Wir, das Musikschulleitungsteam und der SMS-Förderverein, sind maßgeblich und umfänglich an der Organisation des Festivals beteiligt. Die Einnahmen der Konzertveranstaltungen kommen zu 100 Prozent dem Förderverein zu Gute, welcher wiederum die Musikschule mit ihren vielen Projekten großzügig unterstützen kann. Alle profitieren: Die Stadt, unsere Gäste, die Musikschule, die Konzertbesucher. Eine Bereicherung auf allen Ebenen.Ja, zum großen Abschluss-Orchesterkonzert werden wieder Musiker aus Sulzbach-Rosenberg und Umgebung dabei sein. Eine schöne Tradition, aus der bereits viele Freundschaften entstanden sind. Man freut sich auf ein Wiedersehen.Verpassen möchte und werde ich eigentlich kein Konzert. Aber besonders gespannt bin ich auf die drei Weltstars Nikolaj Znaider (Violine), Boris Kuschnir (Violine) und natürlich Misha Quint (Violoncello). Alle drei sind auf den großen Bühnen der Welt zu Hause, haben einen exzellenten Ruf, konzertieren mit anderen hochklassigen Musikern und Dirigenten und sind nun, durch die Vermittlung von Misha Quint, in Sulzbach-Rosenberg zu erleben. Das lässt eine Qualität der Extraklasse erwarten. Fan bin ich aber auch, als "alter" Pädagoge, von den Studentenkonzerten. Mit viel Charme und oft im brillanten Vortrag präsentieren sich die jungen Künstler in beeindruckender Manier. Ein Muss, das große finale Orchesterkonzert mit Verdis Overtüre zu "La forza del destino", mit den Rokoko-Variationen von Tschaikowsky (Solist: Misha Quint) und als Hauptwerk Beethovens 5. Sinfonie.Ich wünsche mir, dass viele musikbegeisterte Menschen den besonderen Charme dieses Festivals und seiner Konzerte erleben und sich als Spender und Sponsoren engagieren. Hier hat man, wie sonst kaum, die Möglichkeit mit jungen und professionellen Künstlern in Kontakt zu kommen, sie hautnah zu erleben und inspirierende Gespräche zu führen. Des Weiteren hoffe ich darauf, dass in Zukunft die logistischen Voraussetzungen erhalten und ausgebaut werden, um weiterhin dieses große und großartige internationale Festival in Sulzbach-Rosenberg zu haben.

SRIMF-Programm Sulzbach-Rosenberg. (aks) Gut 14 Stunden Konzerte, drei Nachmittage Meisterklassen und beinahe rund um die Uhr musizierende Studenten der Sparten Violine, Bratsche, Violoncello, Klavier, Gesang, Flöte, Klarinette und Waldhorn verwandeln Sulzbach-Rosenberg unter der künstlerischen Ägide des renommierten Cellisten Misha Quint vom 1. bis 13. August in das Oberpfälzer Herz der klassischen Musik.



Mittwoch, 2. August (20 Uhr), Staatliche Berufsschule: Eröffnungsrecital mit Misha Quint (Violoncello) und Theresa Bogard (Klavier). Werke von Beethoven, Strawinsky, Schubert, Tschaikowski.



Freitag, 4. August (19.30 Uhr), Rathaussaal: Erstes Konzert ausgewählter Preisträger. Programm wird kurzfristig bekannt gegeben.



Samstag, 5. August (19.30 Uhr), Staatliche Berufsschule: Erstes Meisterkonzert der Künstler/Professoren mit Werken von Rachmaninow, Beethoven, Debussy, Taffanel, Piazzolla, Fauré, Kaufman, Granados, Casals, de Falla und Shchedrin.



Sonntag, 6. August (19 Uhr), Rathaussaal: Zweites Meisterkonzert der Künstler/Professoren mit Werken von Mahler, Arias y Lune, Dankner, Chopin, Debussy, Schubert, Liszt, Britten und Brahms.



Dienstag, 8. August (19.30 Uhr), Rathaussaal: Zweites Konzert ausgewählter Preisträger. Programm wird kurzfristig bekannt gegeben.



Mittwoch, 9. August (19.30 Uhr), Herz-Jesu-Kirche, Rosenberg: Gastkünstler-Konzert mit Nikolaj Znaider (Violone), Boris Kuschnir (Violine) und Misha Quint (Violoncello). Werke von Dvorák, Kodály und Tschaikowski



Samstag, 12. August (19.30 Uhr), Christuskirche: Orchesterkonzert der Festival Akademie mit Misha Quint (Solist) und Dorian Keilhack (Dirigent). Werke von Verdi, Tschaikowski, Beethoven.



___







Karten und Informationen:



www.srimf.com/

Bild: Abby Gaudette