Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.08.2017

03.08.2017

Den Ruf der Stadt beherrscht der brachiale Lärm des Stahls schon lange nicht mehr. Heute tragen Musik und insbesondere die klassischen Töne des Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals (SRIMF) den guten Namen der Herzogstadt in die Welt.

Es verwandelt Sulzbach-Rosenberg in eine klingende, vielleicht auch singende internationale Musikstadt. Bürgermeister Michael Göth

Daran ließ der Stadtempfang zum Auftakt des 12. SRIMF keinerlei Zweifel. Bürgermeister Michael Göth dankte allen Beteiligten, Ehrenschirmherren, Freunden des SRIMF, Spendern und Sponsoren für ihr umfangreiches Engagement: "Es verwandelt Sulzbach-Rosenberg in eine klingende, vielleicht auch singende internationale Musikstadt."Sein besonderer Gruß ging an die musizierenden Gäste, die in diesem Jahr so zahlreich wie noch nie erschienen waren, und natürlich an die "Mutter des SRIMF", Christl Pelikan-Geismann. Ohne ihre Freundschaft mit dem künstlerischen Leiter Misha Quint würden keine geballten Wohlklänge durch die Stadt ziehen.Regierungspräsident Axel Bartelt nahm bei seiner doppelten Premiere - zum ersten Mal im historischen Rathaussaal, zum ersten Mal SRIMF-Ehrenschirmherr - diesen Faden auf. Er sah einen enormen Image-Gewinn, den 130 Studenten und 27 Professoren aus aller Herren Länder für Festival und Gastgeber mit sich brächten.Die weiteren zentralen Gedanken seiner SRIMF-Antrittsrede drehten sich selbstverständlich auch nur um die Musik: Angefangen von der aufrichtigen Bewunderung für die junge Pianistin, die die vom Stiber-Fähnlein stilvoll begrüßten Gäste musikalisch in Empfang nahm, über seine ersten Berührungspunkte mit Tschaikowsky bis zur Erinnerung an die berühmten Komponisten der Oberpfalz von Gluck bis Reger. Sogar die stolze Hymne der Bayern stamme aus der Feder des in Schwandorf geborenen Komponisten Konrad Max Kunz.Zudem zeigte sich auch der Regierungspräsident stolz, dass das SRIMF so viel internationales Interesse wecke, und hieß die Gäste zugleich für den gesamten Freistaat Bayern willkommen.Einzig die Festival-Kurzform "SRIMF" bereitete dem offenkundig sehr angetanen Ehrengast ein wenig Kopfzerbrechen. Nach Christl Pelikan-Geismanns launiger Erklärung der Historie des Namens verschwand aber auch dieses im Nu.In Wort und Tat demonstrierte sie zudem, warum sie unersetzlich für den Erfolg des Festivals ist. Das konnte Festival-Manager Steffen Weber nur bestätigen: "Das wäre alles nicht möglich ohne die Mutter des SRIMF. Und obwohl es immer mehr Arbeit wird, wirst du immer jünger dabei."