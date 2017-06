Kultur Sulzbach-Rosenberg

Der Wildkatze (Felis silvestris) widmet sich das Solo-Theaterstück "Fräulein Brehms Tierleben". Aufführungen für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene gibt es am Sonntag, 11. Juni, und Samstag, 22. Juli, jeweils um 16 Uhr im Stadtmuseum. Es begleitet mit dieser Aktion seine Sonderausstellung "Zurück auf leisen Pfoten - die Wildkatze", die noch bis Sonntag, 30. Juli, zu sehen ist.

Der Eintritt zum Theater kostet sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Schüler/Kinder. Der Museumsbesuch ist eingeschlossen. Der Vorverkauf läuft in Sulzbach-Rosenberg im Stadtmuseum, in der Tourist-Info und den Buchhandlungen Dorner und Volkert, bei der Sulzbach-Rosenberger Zeitung und der Amberger Zeitung.Die Besucher erwartet ein Theaterstück der besonderen Art über ein heimisches Wildtier. Als Forscherin verkleidet, schlüpft die Schauspielerin Lydia Starkulla in die Rolle des Fräulein Brehm, in Anlehnung an den großen Naturforscher Alfred Brehm. Mit Hilfe von Requisiten zum Anfassen, Fotos, Videos und Höraufnahmen bringt sie dem Publikum ein faszinierendes Tier näher. Die Wildkatze ist eine der heimlichsten Bewohnerinnen in Deutschlands Wäldern. Fast ausgerottet, ist sie heute streng geschützt.Stets wissenschaftlich fundiert, erzählt Fräulein Brehm über die Wildkatze, ihre Tricks als "Profikiller" oder ihre "zweite Nase". Das sinnliche Bühnenabenteuer vereint handfeste Wissenschaft, praktische Feldforschung und tiefe Einblicke in tierische Zusammenhänge zu einem theatralischen Ganzen.Barbara Geiger, Autorin und Regisseurin des 60-minütigen Stücks, hat in enger Kooperation mit Wissenschaftlern Erstaunliches über Europas Fauna zusammengetragen. Wildlebende Kreaturen faszinieren sie. Deshalb verbindet Barbara Geiger Wissenschaft und Theater. "Fräulein Brehms Tierleben" hat die Berlinerin ihr Projekt genannt. Sie tourt seit 2008 durch Schulen, naturwissenschaftliche Museen und Theater. Ihr festes Domizil hat sie in Berlin.___Weitere Informationen: