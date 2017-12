Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.12.2017

56

0 01.12.201756

Weihnachten lässt grüßen. Und die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft (IG) Freunde Rosenbergs sind zusammen mit der Tischgesellschaft Edelweiß (TG) schon seit Wochen mit der Organisation der 5. Rosenberger Dorfweihnacht beschäftigt.

Alles selbst gebastelt

Spezialbier gebraut

Der stimmungsvolle und gemütliche Adventsmarkt im Herzen Rosenbergs lädt heuer am Samstag/Sonntag, 9./10. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr zum Besuch ein. Altbewährte Angebote, aber auch einige neue Überraschungen warten auf Gäste.Zahlreiche Rosenberger Vereine und Institutionen haben sich wieder mit privaten Anbietern zusammengetan, um den Besuchern ein möglichst buntes und ansprechendes Programm zu bieten. Und das beginnt heuer bereits am Freitag, 8. Dezember, mit einem Vorabend-Event: Unter dem Motto "Das letzte Bier in der Waage" laden die IG Freunde Rosenbergs und Bauherr Stefan Thar um 19 Uhr zur Baustellen-Besichtigung mit Überraschungen ein.Der Schwerpunkt des Angebots bei der Dorfweihnacht liegt auf selbst gefertigten Handarbeiten, Bastelsachen, weihnachtlichen Dekoartikeln, Schmuck der etwas anderen Art, Schmiedekunst und Floristik, ergänzt durch eine Vielfalt regionaler und hausgemachter Leckereien und Spezialitäten, von Flammkuchen, Plätzchen, Stollen und Pralinen über Kaffee und Kuchen bis hin zu Imkerei-Spezialitäten und Bienenhonig aus der Region, Likören, Punsch, Glühwein und Bratwürstln vom Rost.Ein besonderes Schmankerl ist, wie in den Vorjahren, das weihnachtliche Spezialbier aus der Hausbrauerei Kalkbrenner. Die künstlerische Schiene bedienen außerdem Elke Gehr mit kalligraphisch gestalteten Grußkarten und die Krippenbauer vom Rosenberger Krippenweg. Als Vereine sind bei der Dorfweihnacht vertreten die Kirwagemeinschaft Rosenberg, TG Edelweiß, TuS, CVJM, der Verein Licht für Tibet, der Krippenweg Rosenberg, die internationale Hilfsorganisation Shelter Now, der Kindergarten Herz Jesu Rosenberg und die IG Freunde Rosenbergs. Mit dabei auch wieder die Redaktion "Rosenbladl", deren neuestes Heimat-Magazin präsentiert wird .Das kulturelle Rahmenprogramm bestreiten das Musik- und Kulturzentrum MuK, der CVJM-Posaunenchor, die Tanzgruppe Von Fremden zu Freunden und Gruppen des Stiber-Fähnleins. Ebenso im Teilnehmerkreis die Bäckerei Fischer, Gärtnerei Pürzer, Gasthaus Kreiner, Musikkneipe Gestern, Firma Kalkbrenner und etliche andere Akteure.Sie alle - Ehrenamtliche, Vereine und Firmen - basteln schon seit Wochen an einem stimmungsvollen Advent-Erlebnis. Deshalb geben sie die Devise aus: "Wir treffen uns in gemütlicher Runde an den wärmenden Koksöfen bei der Rosenberger Dorfweihnacht."