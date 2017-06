Studientag unterwegs führt in die Osterhöhle hinab

Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.06.2017

Bereits zum wiederholten Male hatte die Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg zum "Studientag unterwegs" eingeladen. Unter der bewährten Führung von Wanderwart Helmut Hiltl ging es diesmal von der Herzogstadt zur Osterhöhle in die Nachbargemeinde Neukirchen. Auf dem knapp neun Kilometer langen Weg erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes über Flora und Fauna des reizvollen Gebietes. An der Osterhöhle angekommen, begab sich die Gruppe nach einer stärkenden Brotzeit mit einer fachkundigen Führung ins Innere des Tropfstein-Labyrinths. Natürlich wurde auch der dortige Traumpfad im Wald an der Höhle besichtigt. Bild: bmr