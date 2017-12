Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.12.2017

"Braucht's des?" Brauchen wir Weihnachten mit dem ganzen Konsum und "X-Mas-Eventrausch"? Das fragen die drei Heimatvereine der Stadt. Und die Antwort ist ganz klar: Nein, das braucht man nicht.

Aber was die Menschen brauchen, das ist eine Zeit der Ruhe und Besinnung, die Gelegenheit, sich an das zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Eine solche Stunde fanden die Zuhörer beim traditionellen adventlichen Singen und Musizieren der Trachtler im voll besetzten Rathaussaal.Wenn man keine Pause bekommt vom hektischen Treiben gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn da kein Advent als Zeit der Erwartung und des Innehaltens ist: "Dann", sagte Sprecher Wilhelm Ertel, "sind wir trotz unseres Wohlstands ärmer dran als das noutige Paar, das verzweifelt Unterkunft suchte, ärmer dran als die Hirten auf dem Felde."Was Ertel mit nachdenklichen, teils auch heiteren Texten verdeutlichte, das machten die Musikgruppen der Trachtenvereine mit ihren Liedern und Instrumentalstücken erlebbar. Die Stubenmuse und die Birgländer Sängerinnen vom Heimatverein Birgland, die Sulzbacher Stubenmuse und der Sulzbacher Kindergsang vom Heimat- und Trachtenverein Stamm sowie das Trio Klangblech und die Milchbanklmuse des Trachtenvereins Erz- und Eisenwalzerboum ließen die Besucher für eine gute Stunde staad werden.Schöne Lieder wie "Alle Joahr um döi Zeit" oder "Werst möi Laicht ume söi" wurden ungekünstelt, mit tiefem Gefühl dargeboten und gingen zu Herzen. Ausgelassen fröhlich war der Sulzbacher Kindergsang. Die Kleinen sangen mit unbekümmertem Charme ihre Lieder und gewannen so die Herzen der Zuhörer.Instrumentalstücke in althergebrachter Besetzung Hackbrett und Zither - teils auch Blockflöte, Akkordeon oder Bass - gaben immer wieder Gelegenheit, über die Texte nachzudenken und die Botschaft von Frieden und Hoffnung wirken zu lassen. Die Instrumente klangen harmonisch zusammen, die vertrauten Melodien weckten die Sehnsucht nach der geweihten Nacht, nach dem Kind in der Krippe.Nach kräftigem Applaus sangen die Besucher zusammen mit den Musikanten "Leise rieselt der Schnee". Gern füllten sie am Ausgang die Spendenkörbchen. Die Einlagen werden an das Diakonische Werk zur Unterstützung Bedürftiger gegeben.