Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.01.2018

26.01.2018

Manchmal sorgt der Seidel-Saal für heiße Diskussionen in der Politik. Ab und zu brodelt es auch an der Kleinkunstbühne. Das schafft zum Beispiel Tanquoray.

Die Konzertreihe des Förderkreises Historische Druckerei Seidel startete das Trio um den Sulzbacher Sänger Ashonte "Dolo" Lee als Frontmann. Toby Mayerl am Synthesizer und Piano sowie Michael Deiml am Schlagwerk bauten eine Klangfülle auf, die keinen Besucher im Seidel-Saal ruhig sitzen ließ.Das aktuelle Tanquoray-Bühnenprogramm "In a Funky Way" umfasst ein weitreichendes Repertoire mit Rhythm & Blues, Klassikern wie "Easy Lover" oder "Dust in the Wind" bis zu Oldies wie "Venus" von Shocking Blue aus dem Jahre 1969. In der neuen Interpretation von Tanquoray wird daraus rockiger Neo-Soul vom Feinsten.Der Auftritt wurde nicht nur geprägt von Dolos faszinierender, kraftvoller Stimme, sondern auch von seiner bühnenfüllenden optischen Erscheinung. An den Händen, die meist das Mikrofon umfassen, blinkten acht massive goldene Ringe. Sonnenbrille und Hut auf den kurzen Rastalocken, orangefarbenes Shirt, weiße Turnschuhe und weiße Hose vervollständigten das Bild. Bei "Voice of Germany" schaffte er es 2013 in der Gesangs-Casting-Show von Pro7/Sat1 bis in die dritte Runde. Ob laut oder leise, tief oder in höchsten Tönen: Die Stimme von Dolo hat keine Schwächen, aber ein faszinierendes, bluesiges Timbre.Michael Deiml am Schlagzeug ergänzte den Gesang. Begleitet von Piano und Schlagzeug, trafen zwei markante Stimmen mit außergewöhnlichem Ausdruck aufeinander. Das Feingefühl für die Lautstärke beim Zusammenspiel der Instrumente war fundamental und harmonisch, auch wenn sich die Snare Drum manchmal etwas nach vorne drängte. Toby Mayerl fand für jedes Stück die richtige Einstellung auf dem Kawai-Stage-Piano und begeisterte mit seinen Soli das Publikum, welches sich mit spontanem Applaus bedankte.Mayerl und Deiml spielen seit vielen Jahren in verschiedenen Bands zusammen. Mit Sänger Dolo bilden sie ein harmonisches Trio, das auch eine sichere Hand bei der Auswahl der Stücke bewies. Dass es nicht immer einer großen Combo bedarf, um das Publikum in Stimmung zu bringen hat Tanquoray eindrucksvoll bewiesen.Nach gut zwei rockigen Stunden und Zugaben verabschiedete sich die Band nicht ohne den Hinweis auf ihren Auftritt beim Altstadtfest 2018. Weiteren Konzerten im Seidel-Saal ist sie ebenfalls nicht abgeneigt.