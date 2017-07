Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.07.2017

Zum zweiten und letzten Mal kommt am Samstag, 22. Juli, um 16 Uhr Fräulein Brehm in die Herzogstadt. Die Besucher erwartet im Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg ein Theaterstück der besonderen Art über ein wenig bekanntes heimisches Wildtier.

Bei "Fräulein Brehms Tierleben: Felis silvestris - Die Wildkatze" handelt es sich um ein Solo-Theaterstück von Barbara Geiger mit Lydia Starkulla als Fräulein Brehm. Die Theatervorstellung richtet sich hauptsächlich an Erwachsene, ist aber auch für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche geeignet - also für die ganze Familie.Als Forscherin verkleidet, schlüpft die Schauspielerin Lydia Starkulla in die Rolle des Fräuleins Brehm - in Anlehnung an den großen Naturforscher Alfred Brehm. Mithilfe von Requisiten zum Anfassen, Fotos, Videos und Höraufnahmen bringt sie den Zuschauern auf äußerst unterhaltsame Art dieses faszinierende Tier näher. Dabei bezieht sie auch das Publikum mit ein. Ihre theatralischen Mittel reichen vom Tierfell bis hin zu neuesten Verbreitungsdaten.Das sinnliche Bühnenabenteuer verspricht handfeste Wissenschaft, praktische Feldforschung und tiefe Einblicke in tierische Zusammenhänge zu einem theatralischen Ganzen und weckt Neugierde für die wilde Tierwelt Europas. Dabei erzählt Fräulein Brehm auch Überraschendes über die Wildkatze, ihre Tricks als "Profikiller" oder ihre "zweite Nase". Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene, vier Euro für Schüler/ Kinder. Eingeschlossen ist der Eintritt ins Museum.Vorverkauf im Stadtmuseum, Tourist-Info, Buchhandlungen Dorner und Volkert, Sulzbach-Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung. Die Aktion läuft im Rahmen der Sonderausstellung "Zurück auf leisen Pfoten - die Wildkatze" bis 30. Juli im Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg.