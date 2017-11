Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.11.2017

Leichter Lesestoff ist es nicht, was der in Berlin lebende Schriftsteller Thomas Leer in seinem neuesten Roman auffächert. Aber der Mut, Literatur wieder auf eine Ebene weit über massentauglicher Belanglosigkeit zu heben, wurde belohnt

"Schlafende Sonne" schaffte es auf die Shortlist zum Buchpreis 2017 und wurde vor einigen Tagen mit dem Bremer Literaturpreis 2018 ausgezeichnet. Mit dem Buch hat Thomas Lehr einen 640 Seiten starken Wälzer vorgelegt, der es in jeder Hinsicht in sich hat. Am Donnerstag, 30. November (19.30 Uhr), stellt er im Literaturhaus Oberpfalz dieses literarisch komprimierte Jahrhundert-Panorama vor. Die Moderation übernimmt Thomas Geiger (Literarisches Colloquium Berlin). Im Interview mit der Kulturredaktion gibt Lehr Einblicke in das Großprojekt und darüber hinaus.Thomas Lehr: Im Grunde genommen hatte ich schon mit 16 den Wunsch, Schriftsteller zu werden. Zu Zeiten des Abiturs habe ich meine Meinung geändert, ich dachte, das schaffst du nie. Ich hatte ein Faible für Naturwissenschaften und plante Wissenschaftsautor oder -journalist zu werden. Nach drei Jahren Physik-, Mathe- und Biochemiestudium ließ das künstlerische Schreiben aber keinen Raum mehr, das Talent drückte. Vor dem Diplom habe ich ein Jahr freigenommen, um einen Roman zu schreiben und bin dann bei der Schriftstellerei geblieben.Wie lange haben sich bei Ihnen schon einzelne Skizzen zu diesem Mammut-Roman angesammelt oder ist alles beim Schreiben entstanden?Ich habe einen groben Plan, die Details entstehen beim Schreiben. Oft weiß ich vorher wenig und mache beim Schreiben Entdeckungen, begebe mich auf einzelne Expeditionen. Es ist ein Hin und Her zwischen Plan und Chaos.Daran gedacht habe ich schon, aber ich habe ihn aber nicht explizit wiedergehört. Er spielt aber auch in Chris Markers Essayfilm "Sans Soleil", aus dem ein Motto meines Buches stammt, eine Rolle.Fortwährend, deshalb ist eine genaue Konstruktion wichtig. Ich muss Dinge zulassen und kontrollieren - ein organisiertes Chaos. Ich konstruiere lange vor. Wenn ich ein Kapitel beginne, weiß ich, was passieren wird. Die Dichte entsteht in Schichten, die ich übereinander lege, optimiere und überblende.Mein Lektor bekommt von mir keine Vorstudien, ich gebe immer ein druckfertiges Buch ab. Er sagte: "Kompliment", es hat ihm sehr gut gefallen. Und er fand es "nicht so schwer zu lesen, wie gedacht".An die Leser ist schwer heranzukommen. Mit den authentischen Reaktionen der zehn Erstleser, die ich persönlich kenne, bin ich zufrieden: "Es ist eine Zumutung, aber es lohnt sich". Ich finde das Buch erholsam, weil es sich abgrenzt vom Sprachmüll, der uns umgibt. Und der Leser erkennt, dass es mehr als Konfektionsware gibt.Eine Lesung hat mit Schreiben nichts zu tun, ich muss mich daher erst umstellen. Ich überlege ein paar Tage lang, wie ich Einblicke geben und Schneisen schlagen kann. Am Ende habe ich vier bis fünf Möglichkeiten vorbereitet und entscheide dann spontan auf das jeweilige Publikum abgestimmt. Wenn, wie mit Thomas Geiger, ein Moderator dabei ist, bin ich auch neugierig auf dessen Lesarten und gehe darauf ein.Nein, ich war schon drei- bis vier Mal da. Es ist ein sehr beliebter Spielort von mir. Thomas Geiger lockt mich immer heran, wenn ein neuer Roman fertig ist.___Reservierungen und Informationen unter Tel. 09661/8159590 oder info@literaturarchiv.de. Der Roman ist im Hanser-Verlag erschienen und kostet 28 Euro.