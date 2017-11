Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.11.2017

14

0 01.11.201714

Hat sie etwas mit ihm oder nicht? Diese brisante Frage zieht sich durch den Schwank, der am Sonntag erstmalig von der Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Stamm im Kettelerhaus in Rosenberg aufgeführt wurde.

Termine Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 4., Sonntag, 5. (beide ausverkauft), Freitag, 10. und noch einmal am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr Kettelerhaus.

"A Flascherl vom Glück" von Christian Lex spielt in Sulzbach im Sommer des Jahres 1967. Die alteingesessene Brauerei Fischbräu kämpft um ihre Existenz und steht kurz vor der Übernahme durch den geldigen Meierhofer. Betty, die Wirtin des Fischbräus, braucht dringend jemanden, der ihr hilft, den chaotischen Brauerei-Betrieb wieder auf Vordermann zu bringen.Temperamentvoll und professionell begeisterten die Spieler um Marion Steger, die seit 2012 die Theatergruppe führt, das Publikum im ausverkauften Saal und knüpften an die Erfolge der Vorjahre an. Überzeugend wieder Stefan Fuchs als Brauer Simmerl, der schon lange kein trinkbares Bier mehr gebraut hat, Markus Stauber als Totengräber Hartl und Wolfgang Übler als Meierhofer.Auch Julian Donath - das zweite Mal beim "Stamm"-Theater dabei - als kreativer Bierbrauer Ringo und Betty alias Sabine Graf überzeugten in ihren Rollen beim Spiel um Liebe, Glück und Bier. Die Rolle der Köchin Traudl ist mit Karin Niebler, die das Publikum immer wieder zum Lachen bringt, bestens besetzt. Lisa, gespielt von Bettina Schmalzl, Bertl Wimmerdinger (Michael Speckner) und Gusti Wimmerdinger, dargestellt von Marion Steger, heizen mit Vermutungen und Kombinationsgabe die Gerüchteküche an. Erna Wiesent - seit Oktober 2017 Ehrenmitglied des Heimat und Trachtenvereins Stamm - unterstützt die Schauspieler "im Kasten" als Souffleuse, Johanna Kohler sorgt für zeitgemäße Frisuren und das passende Make up.Es macht nicht nur Spaß sich von den Akteuren unterhalten zu lassen, auch das Bühnenbild ist schön anzuschauen. Liebevoll dekoriert zeigt es das Sulzbach der 60er-Jahre. Anton Stümpfl, Franz Niebler und Ingo Renner unterhielten das Publikum in den Pausen virtuos auf ihren Instrumenten und hatten auch im Theaterstück ihre kurzen Auftritte.Bis zum 11.11. folgen noch vier weitere Aufführungen, für die noch Restkarten vorhanden sind. Ob die Betty mit dem Ringo tatsächlich etwas hat, wird jetzt nicht verraten.