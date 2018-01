Kultur Sulzbach-Rosenberg

28.01.2018

Der Heimat- und Trachtenverein Stamm besteht seit 97 Jahren. Er steht für unverfälschte Brauchtumspflege. Mit seinen Musik-, Gesangs-und Tanzgruppen ist er Botschafter dieser Stadt. Der Saal im Gasthof zum Bartl am Feuerhof ist voll besetzt.

Vorsitzender Christian Steger hieß die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung willkommen, voran die Ehrengäste. Bürgermeister Michael Göth bedankte sich beim Heimat- und Trachtenverein Stamm, der ein Aushängeschild für Sulzbach-Rosenberg sei und ein verlässlicher Partner für den Erhalt der Tradition und Kultur unseres Gebietes. Besonders lobte er die hervorragende Nachwuchsförderung bei den Tanz- und Musikgruppen des Vereins.Es folgten Grußworte des Gebietsvertreters West, Eckehard Papenfuß, sowie des Gauvorsitzenden Peter Kurzwart, der dann auch die Vereinsehrungen für Mitgliedschaft und die Gauehrungen für aktive Trachtenträger vornahm. Das Ehrenzeichen des Oberpfälzer Gauverbandes erhielten für 65 Jahre Mitgliedschaft die Ehrenmitglieder Anni Wiesent und Wolfgang Winter, für 40 Jahre Paula Hartmann und Erna Wiesent, für 25 Jahre Siegfried Meier, Georg Eberwein und Christian Beck.Für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt die Ehrenmitglieder Renate Reinelt und Günter Raschke für 60, für 40 Jahre Maria Büttner, Paula Hartmann und Erna Wiesent, die auch die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft erhielt. Für 25-jährige Zugehörigkeit bedacht wurden Herbert Sperber, Siegfried Meier, Angela und Herbert Leistl, Christian Weidinger, Andreas Ertel, Christian Beck, Georg Eberwein und Stefan Morgenschweis.Die jungen Musikanten "In oiner Dur", der Kindergesang - zum ersten Mal in Begleitung von Ludwig Steger am Akkordeon - und die Stubenmusik sorgten für die musikalische Untermalung der Feier und für die Begleitung der Tanzgruppe.