Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

Außergewöhnliche Klänge bietet das Auftaktkonzert der 55. Kammermusikreihe der VHS Amberg-Sulzbach: Das Trio "Ama" spielt in der Besetzung Trompete, Posaune und Klavier. Mangels klassischer Literatur spielen Andreas Weimer (Piano), Markus Mester (Trompete) und Angelos Kritikos (Posaune) zeitgenössische Stücke.

Weiche Posaunentöne

Furioses Finale

Heiteres Ende

Den Anfang machen drei Stücke aus dem "Elizabethan Songbook" des Amerikaners Eric Ewazen. Diese Hochzeitsmusik, für die Trauung zweier befreundeter Sänger geschrieben, basiert auf Liedern aus dem 16. Jahrhundert, deren tänzerische Rhythmen und Renaissance-Melodien reizvoll mit modernen Jazz-Harmonien kontrastieren. Hier brilliert insbesondere Kritikos, der seiner Posaune so weiche Töne entlockt, dass man fast meint, ein Waldhorn zu hören.Der 1991 verstorbene Franzose Eugène Bozza hat viele Duette für Blechbläser und Klavier geschrieben. Kritikos und Weimer spielen die "Ballade" für Posaune und Klavier sehr einfühlsam. Der elegische Beginn fordert große Dynamik, der etwas flottere Mittelteil gibt Weimer Gelegenheit, sein Talent zum Jazzpianisten zu beweisen. Mit komplexen Rhythmen in hohem Tempo, die dank des perfekten Zusammenspiels der Musiker luftig und transparent wirken, endete die "Ballade". Bozzas "Rustique" für Trompete und Klavier beginnt der Pianist alleine. Wo ist die Trompete? Leise antwortet sie aus dem Flur. Nach dem nächsten Klavierpart hören die Gäste Mesters virtuoses Trompetensolo aus dem Konzertsaal. Schließlich steigt der Trompeter auf die Bühne. Man mag so etwas als Gag abtun, aber es erzeugt eine Räumlichkeit, die vor dem geistigen Auge eine abendliche Hügellandschaft malt.Die "Fünf Burlesken" des Hamburger Organisten und Jazz-Keyboarders Andreas Wilscher sind ein Riesenspaß für Musiker und Zuhörer. Ob beim "con brio" im 5/4-Takt oder beim Walzer, dessen Bläserstimmen nur aus zwei Tönen bestehen, oder beim wilden Furiant - immer zeigen die Musiker bei allem Können ansteckende Spielfreude. Begeisterter Pausenapplaus.Der Niederländer Jan Koetsier, der als Kind seine Liebe zur Blasmusik entdeckte, indem er heimlich die örtliche Blaskapelle beim Üben belauschte, hat ein "Gran Trio" für Trompete, Posaune und Klavier geschrieben. Hier zeigen Mester und Kritikos mit und ohne Dämpfer die ganze Bandbreite der Klänge von Trompete und Posaune. Das "Gran Trio" ist neuklassisch, erinnert ein wenig an Schubert-Lieder und führt nur gelegentlich jazzige Rhythmen ein. Weimer zeigt sich als souveräner und zurückhaltender Begleiter für die einmal lyrischen, dann wieder dramatischen Bläser. Das abschließende Allegretto mit seinen rasenden Läufen und Wah-Wah-Dämpfer-Effekten steigert sich zum furiosen Finale, das die Zuhörer fast von den Sitzen riss.George Gershwin komponierte seine berühmte "Rhapsody in Blue" unter extremem Zeitdruck und ließ die Orchesterpartitur von einem Arrangeur erstellen. Insofern ist Weimers selbst arrangierte Version für Piano solo eigentlich eine Art Rekonstruktion des Urzustands. Auch ohne das berühmte Klarinettensolo ist das Stück unverkennbar. Die schnelleren Passagen spielte Weimer mit großer Virtuosität, und das fehlende Orchester glich der Pianist durch enorme Dynamik aus.Den Fandango bezeichnete Casanova als "den wollüstigsten Tanz, den ich kenne." Der Amerikaner Joseph Turrin schrieb 1999 einen Fandango für Solotrompete, Soloposaune und Band. Den Part der Band übernimmt im Konzert Weimer am Flügel. Die Musiker zeigen spanisches Temperament und deutsche Präzision. Nach dem großen Finale gibt es begeisterten Applaus, so dass das Trio "Ama" noch eine Zugabe spielte: "Lippen schweigen" aus der "Lustigen Witwe" von Franz Lehár. Mit diesem heiteren Schlusspunkt endete ein Kammerkonzert, das beweist, dass moderne Musik mit Bläsern kein intellektuelles Minderheitenvergnügen sein muss.