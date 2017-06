Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.06.2017

Als musischstes der nicht-musischen Gymnasien hat das HCA seine Fan-Gemeinde mit einem Konzert-Feuerwerk in Wallung gebracht. Und das bei Temperaturen, die ohnehin in den tropischen Bereich der Mess-Skala geschnellt waren.

Aber was machte schon das bisschen Schwitzen in der wie immer vollständig gefüllten Aula der Berufsschule, wenn man gut zwei Stunden lang bestens unterhalten in einem musikalischen Universum der Extraklasse schwelgen konnte?Die beiden verantwortlichen Musiklehrer Stefanie Rösch und Jan Roidl taten gut daran, die Leichtigkeit des Abends mit beschwingter Muse zu unterstreichen. In gewissem Sinne klassisch war es allerdings doch, denn zur Blütezeit mancher der abgefeuerten Hit-Raketen waren die Ausführenden noch nicht einmal auf der Welt.Bestes Beispiel dafür das stürmisch umjubelte Haindling-Medley des HCA-Orchesters, das bei denen, die alt genug dafür waren, gleich die Bilder der BR-Kultserien "Irgendwie und sowieso" oder "Zur Freiheit" in den Kopf projizierte. Anschließend erschienen extrem gelenkige Tänzer in grün und schwarz vor dem inneren Auge: Der "Lord of the Dance" feierte mitreißende Auferstehung.Auch die Big Band hat in der Oldie-Kiste gekramt und Europes "Final Countdown", Sades "Smooth Operator" und Totos "Africa" mit ordentlich frischem Schmackes und jeder Menge Talent wiederbelebt. Der Applaus dafür wollte gar nicht enden. Bläser standen aber nicht nur beim Finale auf der Bühne, sondern schon gleich zu Beginn mit einem temperamentvollen Marsch in der Formation "Im Blech nichts Neues".Der Unterstufenchor präsentierte in exquisiter Interpretation das, was sich so auch auf der eigenen Playlist finden könnte: Tim Bendzko, Rihanna und Lady Gaga. Beim HCA-Chor erwies sich Sias Titel "The Greatest" als große Klasse, die von einem seidig fließenden "When we were young" von Adele und dem Gute-Laune-Song schlechthin, "Happy" von Pharell Williams, untermauert wurde.Für den rhythmischen Kick ganz ohne Worte sorgte der frisch gebackene "Jugend musiziert"-Bundespreisträger Ben Hartmann am Drum-Set. Als zweite Solistin des Abends ließ Pianistin Madeleine Siegert das Publikum mit "Le vieux Clown" dahinschmelzen. Genauso direkt in die Herzgegend spielte sich das Streicherensemble, das in feiner Abstimmung Phil Collins Song "You'll be in my heart" zum Besten gab. Als nicht minder bewegend erwies der Auftritt des Vokalensembles, das sich diesmal "Fields of Gold" von Sting und "Radioactive" von Imagine Dragons ausgesucht hatte.Ebenfalls leise Klänge boten Violinistin Anja Pilhofer und Gitarristin Tanja Gebhardt mit einem Tango-Duett sowie der Lehrerchor, dessen anmutigem "Irish Blessing" man noch viel länger hätte lauschen wollen. Die glühende Zugabe für das nimmersatte Publikum blieb jedoch der frenetisch beklatschten Big Band vorbehalten, was zu mindestens 30 weiteren Grad auf der verschwitzten Begeisterungsskala führte.