Viele Entdeckungen auf den Spuren des Sulzbacher Judentums

Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.05.2017

11

0 31.05.201711

In eine andere Welt tauchten zwei sechste Klassen der Walter-Höllerer-Realschule bei ihrer Exkursion auf den Spuren des Sulzbacher Judentums ein. Vikar Stefan Fischer von der Christuskirche organisierte den Unterrichtsgang und begleitete die Klassen zusammen mit der katholischen Kollegin Michaela Kummer. Für die Schüler gab es viel zu entdecken. Stadtheimatpfleger Markus Lommer führte durch die Synagoge, die 1828 nach dem großen Stadtbrand errichtet wurde. Die Besucher hatten bereits im Vorfeld eine Kippa (Kopfbedeckung) gebastelt, auf der sie dargestellt haben, was ihnen an ihrem Glauben wichtig ist. Einige von ihnen trugen sie auch in der Synagoge. Eine zweite Station bildete der jüdische Friedhof. Stadtarchivar Johannes Hartmann erläuterte die Unterschiede in der Bestattungskultur und informierte über die reiche jüdische Vergangenheit, bevor Symbole gesucht und hebräische Inschriften entziffert wurden. Interesse und Begeisterung waren den Schülern an vielen Fragen und den Gesichtsausdrücken richtig anzumerken. Bei den Referenten bedankte sich Fischer unter Beifall der Sechstklässler mit einer Flasche des schon rar gewordenen Sulzbacher Reformationsbieres. Bild: exb