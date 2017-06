Kultur Sulzbach-Rosenberg

18.06.2017

18.06.2017

Elbart. (aks) Für coole Rock- und Bluesnummern muss es nicht immer die ganz große Bühne sein. Weil die Weidener Formation Rock Connection ihr instrumentales Handwerk auch fast unplugged beherrscht, verwandelte sich die Kulturscheune Elbart im Nu in die Edelvariante eines brodelnden Rock-Schuppens mit einem begeisterungsfähigen Publikum.

"Let the good times roll" war der sommerliche Abend in Anlehnung an einen rockigen Klassiker überschrieben. Unsterbliche Blues-Stücke und schmelzende Balladen-Evergreens ließen deshalb nicht lange auf sich warten, frisch interpretiert und damit noch lange nicht reif für die Mottenkiste vergangener Epochen. In der Lautstärke angenehm temperiert, mit unverhohlener Freude an diesem Gig und von enthusiastischen Gästen gefeiert, markiert dieser Auftritt einen neuen Markstein in der kulturellen Geschichte des stilvollen Doppelstock-Wohnzimmers in Elbart.Reinhold Wildenauer (Drums, Gesang), Alexander Bagada (Saxofon, Geige), Dr. Horst Petzold (Piano, Gesang), Uli Schmutzer (Bass) und die von Gastgeber Günter Preuß schon vorweg als "Krönung der Band" gepriesene Leadsängerin Angie Daniel machten bei ihrem Streifzug vom Motto-Song dieses Abends über Ray Charles, Little Richard bis zu "Sweet home Chicago" ihrem Namen alle Ehre.