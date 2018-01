Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.01.2018

7

0 19.01.2018

Mit rund 50 Kandidaten in vier Kategorien startet der Wettbewerb "Jugend musiziert" am Samstag, 27. Januar, in die 55. Auflage. Ausgetragen wird der Regionalentscheid Oberpfalz Mitte/Nord in der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) Sulzbach-Rosenberg, in der Berufsfachschule für Musik (BfM) Sulzbach-Rosenberg sowie in der Musikschule Vier-Städte-Dreieck Pressath.

Ab 9.30 Uhr packen Blockflötisten, Querflötenspieler, Fagottisten, Klarinettisten und Trompeter ihre Instrumente im Saal der SMS aus, um sich dem Urteil der Jury (Luise Janhsen, Dieter Müller, Thomas Prechtl, Stefan Frank, Michael Webert, Elizabeth Schmid und Norbert Lodes) zu stellen. Ebenfalls um 9 Uhr bitten die Juroren Sylvia Niederkleine, Jelena Lichtmann, Nadine Hofmann, Tatjana Hubert und Karina Habuchiya zur kurzen Wertung "Duo Klavier und ein Streichinstrument/Klavier vierhändig" im Konzertsaal der BfM.Ab 12.45 Uhr wechseln sich an gleicher Stelle Sängerinnen der Richtungen Kunstlied und Musical ab. Die Jury bilden Sylvia Niederkleine, Johanna Eittinger, Sandro Augustin und Karina Habuchiya. In der Musikschule Vier-Städte-Dreieck, Wollauer Straße 22 in Pressath beurteilen Katharina Scharnagl, Andreas Fischer und Veronika Hille ab 9 Uhr die solistischen Darbietungen an Gitarre und Zither. Als Regionalausschussvorsitzender freut sich SMS-Leiter Steffen Weber auf "Perlen der Sanges- und Musizierkunst", die selbst die jüngsten Teilnehmer bereits beherrschen. Mit seiner Jury-Besetzung zeigt er sich ebenfalls zufrieden: "Eine gute Mischung aus allen Musikbereichen und mit gestandenen Pädagogen".Als Erleichterung beim Meistern der Herausforderungen dieses Wettbewerbs empfindet er die große Zahl an Unterstützern und Sponsoren wie etwa den Lions-Club Sulzbach-Rosenberg, die Sparkasse Amberg-Sulzbach, den Landkreis Amberg-Sulzbach oder die SMS-Elternvertretung, die dem Regionalausschuss tatkräftig unter die Arme greifen.Alle Wertungsspiele sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Die jeweils Besten präsentieren sich bei den Preisträgerkonzerten am Samstag, 10. März um 15 Uhr in der Franz-Grothe-Schule in Weiden sowie am Sonntag, 11. März um 16 Uhr in der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Weitere Informationen gibt die SMS unter 09661/51 02 82.