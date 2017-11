Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.11.2017

5

0 08.11.2017

In der historischen Wirtsstube im Gasthaus Zur Landkutsche begrüßte Lisa Brzoza von den Birgländer Sängerinnen viele Gäste. Zusammengekommen war man zum Wirtshaussingen.

Bei der Mitmach-Veranstaltung stellte Brzoza auch die übrigen mitwirkenden Gruppenmitglieder der Birgländer Sängerinnen und der Stubenmusik vor (Petra Delert-Wanitschek, Sandra Maderer, Petra Deierl und Herbert Brzoza). Ferner das Trio Franz, Willi und Mane mit Harmonika, Tuba und Gitarre, das zwischen den gemeinsamen Liedtexten das fachkundige Publikum mit flotter Volksmusik unterhielt. Bei diesem gemeinsamen Singen gab es nur Melodien (Zwiefache,Baierische) aus der verteilten Liedersammlung. Los ging es mit dem zuvor von Lisa Brzoza erklärten Mundart-Baierischen "Leit, Leit, Leitl, möits luste sa", bei dem schon einige Versuche notwendig waren.Herbert Brzoza erklärte, dass so eine Sitzweil, der Name kommt von "einer Weile sitzen", früher bei Dienstboten und Landbevölkerung eine lustige Angelegenheit war und oftmals in der Winterzeit bis in die Morgenstunden dauerte. Beim Liedtext "Wer den niat kaa" saßen die drei Verse schon nach kurzer Einübung. Ebenso wars bei "Zimmersmoard z'Heigndorf" und "Hinta mein Votan sein Stodl".Nach einer Pause, musikalisch mit Harmonika,Tuba und Gitarre ausgefüllt, erzählte Franz Niebler, Vorsitzender des Heimatvereins Birgland, von der "Einfach Zwiefach - einfach Bairisch"-Veranstaltungsreihe und der Aufnahme ins Bundesverzeichnis des Kulturerbes der Unesco auf Vorschlag des niederbayerischen Bezirksheimatpflegers Dr. Maximilian Seefelder und der Zeitschrift "Zwiefacher". Auch die Namen des früheren Bezirksheimatpflegers Dr. Adolf Eichenseer und des Volkstumsforschers Hanns Binder vom Heimatverein Birgland fielen. Ein Gedicht von Hans Lier über die Stammtischrunde in der "Landkutsche" rundete den Abend ab. Mit den gemeinsam eingeprobten bairischen Textliedern "Oba d'Ochsn treib i niat aas", "Da Schmiebou" und dem "D'Schoufköpf"-Bairischen sowie dem "Annamirl, Zuckerdirl"-Lied klang der Abend aus.