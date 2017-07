Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.07.2017

"Ratsam wäre es gewesen, diesen Saal nicht zu betreten" - so ist die neue Sonderausstellung im Literaturhaus Oberpfalz betitelt. Wer allerdings mit frischen Perspektiven in den Kosmos der Schriftstellerin Gisela Elsner eintauchen möchte, sollte das Motto unbedingt ignorieren.

Verspätete Feier

Neun Künstler

Am 2. Mai hätte die in Nürnberg geborene und aufgewachsene Schriftstellerin ihren 80. Geburtstag gefeiert. Die 2012 im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg gegründete "Internationale Gisela Elsner Gesellschaft" hatte dieses runde Datum schon lange im Auge, um die bis heute kontrovers eingeordnete, 1992 aus dem Leben geschiedene literarische Größe gebührend zu feiern, wie die Vorsitzende Christine Künzel bei der Vernissage ausführt. Breitere öffentliche Bekanntheit erlangte Elsner posthum durch den Film "Die Unberührbare", den ihr Sohn Oskar Roehler mit der ihr nicht verwandten Hannelore Elsner in der Hauptrolle drehte.Das Werk entpuppte sich im Nachhinein als Segen und Fluch zugleich. Die Literaturwissenschaftlerin Künzel, aufgrund ihres Studiums sattelfest in feministischer Literatur, machte erst im Kinosessel Bekanntschaft mit der streitbaren Schriftstellerin, räumte ihr von da an aber einen Schwerpunkt in ihrem beruflichen Schaffen ein.Seit dem Film weckt Gisela Elsner fast ausschließlich Assoziationen mit dem Schriftsteller und Lektor Klaus Roehler. Diesem Fluch wirkt die Sonderausstellung entschieden entgegen. Denn viel länger als mit Roehler war Gisela Elsner mit dem Maler, Kunstkritiker und Schriftsteller Hans Platschek liiert, der ihr Werk nicht nur künstlerisch nachhaltig beeinflusst habe, erzählt Künzel. Sie zeigt diverse Beispiele des Ineinanderfließens von Kunst und Literatur bei beiden Künstlern auf. Angefangen von den 1964 erschienenen "Riesenzwergen" bis zur Karikatur des Schokoladenfabrikanten und Kunstsammlers Peter Ludwig in "Der Selbstverwirklichungswahn".Der intermediale Ansatz dieser Lebensbeziehung spiegelt sich nun auch in der von Künzel, Karen Packebusch und Michael Peter Hehl kuratierten Geburtstagsausstellung wider. Die neun Künstler Lilli Loge, Alex Lebus, Robert Vanis, Johanna Rüggen, Maja Gratzfeld, Michael Klipphahn, Karen Packebusch, Robert Brandes und Max Kowalewski, fünf davon waren auch bei der Vernissage anwesend, haben sich Gisela Elsners Werk mit spannenden, hintersinnigen und beeindruckenden Installationen, Collagen, Skulpturen und Gemälden angenähert. Die Schriftstellerin selbst ist mit schlicht gerahmten Textexzerpten präsent.Die Ausstellung im Literaturhaus Oberpfalz (Rosenberger Str. 9) läuft bis 15. Oktober. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.