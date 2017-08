Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.08.2017

Kecker Übermut, zärtlichste Innigkeit, dämonische Düsterkeit - das zweite Meisterkonzert der SRIMF-Professoren nahm die Zuhörer mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Einmal mehr zeigte sich, dass mit dem Festival Künstler von Weltrang in die Oberpfalz kommen.

Mit unterschiedlichsten kammermusikalischen Formationen machten sie deutlich, dass die traditionellen Grenzen zwischen U- und E-Musik heute verschwimmen."Tom und Jerry", das ist eine Zeichentrickserie, "The Tom and Jerry Show" ist ein hoch virtuoses Klaviersolostück der japanischen Jazzkomponistin und -pianistin Hiromi Uehara, das den frechen Humor, die wilden Verfolgungsjagden und den tänzerischen Übermut der Filme in Musik fasst. Mit diesem Stück eröffnete Chenny Gan den Abend. Putzmunter und voller List, dabei mit ansteckender Spielfreude, ließ sie die Maus und den Kater durch den Rathaussaal flitzen.Emmanuel Arias y Luna gehört zu den bedeutendsten mexikanischen Komponisten der Gegenwart. Sein Sohn Javier Arias ist Cellist. Er verneigte sich vor seinem großen Vater, als er zusammen mit der Pianistin Marina Primachenko aus dessen "Canciones" das Stück "Jarabe" spielte. Der Titel bedeutet "Sirup", aber hier ist nichts übersüß oder klebrig. Vielmehr ist das Stück sängerisch und heiter. Schwungvoll und mit unbeschwerter Jugendlust zeigten die beiden Künstler ein reizvolles musikalisches Mexiko, das sich von der Folklore längst gelöst hat.Susan LaFevers Waldhornspiel besticht durch ihren sehr schönen, klaren Ton. Das machte ihre Interpretation von Jeffrey Kaufmans "Sonatina für Horn und Klavier" mit Theresa Bogards Begleitung am Flügel zu einem Genuss.Mit starker Dynamik interpretierte Jan Loeffler Frédéric Chopins "Scherzo Nr. 2". Er gestaltete das hoch virtuose Stück mit Sinn für wilde Dramatik. Unter seinen Händen brach der Flügel aus wie ein Vulkan, und die leidenschaftlichen Klänge schienen wie glühende Lava durch den Saal zu tosen.Stephen Ngs Tenorstimme klingt bei aller Kunst sehr jung. Fast schwerelos sind seine Töne. Scheinbar mühelos erreicht er große Höhen, aber auch in den tieferen Lagen erfreut er durch Volumen und elegante Ausstrahlung. Bei zwei Nachtliedern, "Nacht und Träume" von Franz Schubert und Franz Liszts "Oh! Quand je dors", ließ er seine Stimme in vollendetem Wohlklang erstrahlen. Sein Vortrag, kongenial von Marina Primachenko am Flügel begleitet, ging zu Herzen.Tiefgründig und wie versunken ließ der Violinist Emil Altschuler, am Flügel einfühlsam von Chenny Gan begleitet, die zauberhafte Klangwelt von Jules Massenets "Thaïs Méditation" erblühen.Wunderbar nuanciert, mit sehr kultiviertem Anschlag spielte schließlich Elena Tsvetkova einige der "Sieben Fantasien" von Johannes Brahms. Von berückender Schönheit, zart wie ein Pastellgemälde, war die Fantasie Nr. 4. Mit leuchtender Farbigkeit und sprudelndem Leben interpretierte sie das Capriccio. Hinreißend! Mit stürmischem Applaus und lauten Bravorufen feierten die Zuhörer die Musiker.