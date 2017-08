Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.08.2017

10

0 10.08.201710

Im großen Orchester geht der einzelne Musiker leicht unter. Die Kammermusik lässt Instrumentalisten und Sänger als Künstler viel besser zur Geltung kommen. Das unterstreicht das zweite Preisträgerkonzert beim Sulzbach-Rosenberg International Music Festival.

Schon beim Auftakt, Ludwig van Beethovens Trio op.11, rissen Guan-Yin Chang (Violine), Andrés Mejía Rojas (Cello) und Rachel Riddle (Piano) die Zuhörer mit ihrer Spielfreude und Ausdrucksstärke hin. Ein Höhepunkt war der erste Satz des Konzerts für Violine in D von Erich Korngold. Am Flügel einfühlsam begleitet von Antoniya Yordanova, reizte Jaehee Jeoung die Möglichkeiten ihrer Violine voll aus. Extreme Lagenwechsel und Doppelgriffe meisterte sie souverän. Diese radikale Musik war nicht nur für die Musiker, sondern auch für die Zuhörer eine Herausforderung.Heuer bietet das SRIMF auch das Gesangsfach an, und es erwies sich als eine große Bereicherung. Von den Brahms-Liedern (op. 91) über das humoristische "I Hate Music" von Leonard Bernstein bis zu Georg Friedrich Händels "Alcina" reichte das Spektrum der Darbietungen. Insbesondere Zoe Jones begeisterte mit ihrer ausdrucksvollen und gut ausgebildeten Sopranstimme. Vor der Pause bot Joohye Lee (Violine) mit der Introduction und Rondo Capriccioso in a-Moll von Camille Saint-Saëns noch einen Höhepunkt. Trotz hoher Virtuosität klang Lees Geige immer schön; teilweise dramatisch, dann wieder geradezu ausgelassen heiter.Ein Bravourstück boten Jingting Liu und Sicong Chen (beide Violine) bei Moritz Moskowskis "Molto Vivace". Die Violinen entfachten einen gut kontrollierten, wirbelnden Sturm. Sehr rasant war auch das "Allegro Vivacissimo" aus Peter Tschaikowskys Konzert für Violine in D. Hwiyeon Park meisterte souverän die beachtlichen technischen Herausforderungen des sehr schnellen Stücks. Dorian Keilhack begleitete einfühlsam und zurückhaltend am Flügel.Leider führten fast drei Stunden schöner, teilweise großartiger Musik beim Publikum doch zu einer gewissen Erschlaffung. So kam das abschließende Klaviertrio Nr. 3 von Johannes Brahms nicht mehr so recht zur Geltung. Das war schade, denn Jeong Yoon Kim (Violine), Caitlin McConnell (Cello) und Rui Gao (Klavier) boten leidenschaftliche Dramatik und hervorragendes Zusammenspiel. Der Applaus war stürmisch und langanhaltend.Man sollte das Programm dieses Abends gut aufheben. Gut möglich, dass einige der jungen Nachwuchsmusiker in zehn Jahren in den großen Konzertsälen der Welt spielen.