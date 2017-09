Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.09.2017

Die Oberpfalz ist zwar etwas spät dran, aber verschwiegen soll das Ereignis dann doch nicht werden: Der Zwiefache oder auch Bairische ist als altüberlieferter Volkstanz ins Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden. Die drei hiesigen Trachtenvereine feiern diese große Aufwertung gleich mit einer ganzen Veranstaltungsreihe.

Hochburg der Bairischen

Hintersinnige Namen

Veranstaltungsreihe Unter dem Motto "Einfach Zwiefach' - einfach Bairisch'" präsentieren die Oberpfälzer Volksmusikfreunde folgende Veranstaltungen:



23. September: Musikantensitzweil, 19 Uhr, Gasthaus Schmidt, Aichazandt.



7. Oktober: "Einfach Zwiefach - einfach Bairisch beim Volkstanz" mit den Birgländer Musikanten und der Sulzbacher Blasmusik, 19 Uhr, Hahnbach, Gasthaus Ritter, Anmeldung: Franz Niebler, 09661/54 826.



20. Oktober: Tanzübungsabend, 19.30 Uhr, Gasthof Zum alten Fritz, Haunritz, Anmeldung: 09661/68 33.



4. November: Wirtshaussingen mit den Birgländer Sängerinnen, 19 Uhr, Zur Landkutsche, Tel. 15 27



25. November: Kathreintanz mit den Birgländer Musikanten und der Birgländer Volkstanzgruppe, 19.30 Uhr, Gasthaus Wagner Großenfalz, Anmeldungen: 09661/75 66. (oy)

Wir stellen schon eine echte Begeisterung für den Volkstanz und für die Zwiefachen fest. Matthias Fiedler, Birgländer Musikanten

Viele kennen den beliebten Tanz, schwärmen regelrecht. Für andere wiederum ist er eine echte Herausforderung, wenn er gar als "Verzwickter" daherkommt. Als klare Fakten sind bekannt, dass es sich beim Zwiefachen um einen Tanz handelt, der aus Walzer- und Dreherschritten im Wechsel besteht. Die Melodie variiert also zwischen Dreiviertel- und Zweivierteltakt - manchmal auch Viervierteltakt.Der Bairische (Name von "bäuerlich") gehört auch zum festen Repertoire unserer örtlichen Trachtenvereine. Mehr als 50 verschiedene können die jeweiligen Kapellen problemlos spielen, etliche werden natürlich auch gesungen. Im Gespräch mit Markus Stauber (Stamm), Herbert Brzoza und Matthias Fiedler (Birgländer) sowie Annette Pürner und Karin Bleisteiner (Erz- und Eisenwalzer) kam so einiges zutage, was es mit dem beliebten Tanz und seiner Geschichte so auf sich hat.Zunächst einmal machte die Runde klar, dass sie sich schon besonders über die Tatsache freut, dass der Bairische nun so mit Ehre überhäuft wird. Ende 2016 fand der Tanz auf Vorschlag des niederbayerischen Bezirksheimatpflegers Dr. Maximilian Seefelder und der Zeitschrift "Zwiefach" Aufnahme in das Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Die nationale Expertenkommission war beeindruckt und urteilte: "Die überregionale Verbreitung, die breite Akzeptanz und Präsenz des Zwiefachen in der Bevölkerung sowie der inklusive Charakter dieser Kulturform sind bemerkenswert."Groß seien nach Angaben der Trachtler auf diesem Gebiet die Verdienste des früheren Bezirksheimatpflegers Adolf Eichenseer und von Hanns Binder, die unzählige Bairische aufgeschrieben, überliefert oder gar in Buchform herausgegeben hätten. Die Birgländer verweisen auf 40 Bairische in ihrem Programm, die auch gesungen werden, von der Mülchbankl-Muse der Eisenwalzer kann man rund 20 Bairische mit Texten hören und die Stamm-Kapellen haben zum Gespräch gleich eine Liste mit 60 Zwiefachen mitgebracht.Die Vertreter der Trachtenvereine drücken nun ihre Freude über die Aufnahme gleich mit einer ganzen Veranstaltungsreihe aus, die auch den Segen der Oberpfälzer Volksmusikfreunde hat. Die Palette reicht dabei (siehe Kasten) von der Musikantensitzweil über einen Volkstanz- und Tanzübungsabend bis zum Wirtshaussingen und dem abschließenden Kathreintanz. Krönender Abschluss der Festlichkeiten wird dann im nächsten Jahr am 3. Februar ein großer Stadtempfang im Rathaussaal sein, um die Herzogstadt noch einmal als wahre Hochburg des "Bairischen" ins Blickfeld zu rücken.Natürlich gibt es auch verschiedene lustige Begebenheiten rund um die Zwiefachen, mal ganz abgesehen von kuriosen Namen wie "Schaaflstühl", "Oichlbauer", "Hoilöidl", "Hitschawabl", "Wambert Gust", "Eisenkeilnest", "Rechamoista" oder "Hinta mein Voda sein Stodl". Gelegentlich "tratzen" die Musikanten die Tanzbegeisterten mit besonders verzwickten Varianten."Wir stellen schon eine echte Begeisterung für den Volkstanz und für die Zwiefachen fest", weiß Matthias Fiedler, der dies an den gestiegenen Teilnehmerzahlen der Volkstanzkurse festmacht. Überdies würden Tänzer auch von weit her anreisen, nur um in unserer Region in den Genuss der Zwiefachen zu kommen."Gerade bei den Noukirwan versammeln sich die Fans der Bairischen. Und wenn man die Zwiefachen tanzen kann, tut man sich als Musikant auch leichter, sie zu spielen", wusste Markus Stauber. Ähnliches wissen Annette Pürner und Karin Bleisteiner, die überzeugt sind, dass der, der die Bairischen singen kann, sich auch bei der tänzerischen Umsetzung weniger plagen muss.Es ist also eine Menge geboten in Sachen Bairischer oder Zwiefacher. Der erste Quellennachweis im weiß-blauen Raum findet sich im Stadtarchiv Amberg mit einer um 1730 datierten Musikhandschrift, die einen reinrassigen Zwiefachen enthält.Der Name taucht dann 1780 das erste Mal in einem Gerichtsprotokoll des Hofmarkrichters in Wolfersdorf (Holledau) auf: "Diese Tanzart wird unter dem Bauernvolk das ,zwyfach Danzen' genannt". Insgesamt war diese Tanz-Praxis vormals aufgrund der Nähe zwischen den Paaren verpönt. Nach fast 300 Jahren hat es der Bairische jetzt endgültig geschafft, sich von der Unsittlichkeit abzugrenzen und von der Unesco mit offenen Armen aufgenommen zu werden.