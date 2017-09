Politik Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

21

0 26.09.201721

Sie steht direkt vor unserer Haustür, ist allgegenwärtig, wird aber meist nicht bemerkt. Weil man sie nicht bemerken will. Die Armutsquote liegt momentan bei 15,7 Prozent - das bedeutet, dass 12,9 Millionen Menschen hierzulande arm sind. Aber es gibt einen Personenkreis in Sulzbach-Rosenberg, der gerade jetzt die Parteien auf dieses Problem aufmerksam macht: Das Aktionsbündnis gegen Armut schlägt Alarm.

Spendenaufruf Für die Bereitschaft der Bevölkerung, zu spenden und Hilfe vor Ort in Sulzbach-Rosenberg und im Landkreis zu leisten, sprachen Irina Frescher, Schuldnerberaterin, und Theo Wißmüller, Kirchlich Allgemeine Sozialarbeit, auch im Namen der Betroffenen ihren Dank aus. Spenden sind möglich und erbeten auf das Konto der Diakonie Amberg-Sulzbach bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN-Nr. DE 44 7525 0000 0380 103 804, BIC: BYLADEM1 ABG. (ge)

Auch in der Herzogstadt und im Landkreis trifft diese beschämende Quote zu, und sie ist bei den Rentnern noch höher. Das schlägt sich vor allem bei den Helfern nieder. Theo Wißmüller, verantwortlich für die Kirchliche allgemeine Sozialarbeit (KASA), weiß ein Lied davon zu singen. Bei ihm stehen die Rentner, Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehenden und Langzeitarbeitslosen vor der Tür, wenn es wieder einmal nicht reicht.Das Aktionsbündnis gegen Armut hat vor einem Jahr mit vielen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht: Eine Lesung mit Eckhard Henscheid im LCC, Diskussionen, Ausstellungen und mehr lenkten den Blick der Bürger auf das Problem der Armut. Einige tausend Euro kamen zusammen an Spenden. "Sie taten uns enorm gut,", freut sich Wißmüller rückblickend. Aber es reichte bei weitem nicht , um alle Probleme zu lösen.Dem Aktionsbündnis geht es zum einen um regionale Bezüge, um eben die Situation der von "Armut-Betroffenen" wie Arbeitslosengeld-II-Bezieher, Geringverdiener, die trotz Vollzeit-Arbeit weiter auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind, Rentner, die trotz eines langem Arbeitslebens nicht ausreichend Rente erhalten. Zum anderen darum, dass zukünftig Armut verhindert wird. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Aktionsbündnisses (Manfred Leiss, Willi Renner, Manfred Weiß und Irina Frescher) legte der Leiter der Sozialarbeit fünf dringliche Forderungen auf den Tisch, die sich die Politiker aller Parteien auf die Fahne schreiben sollten:Höhe der Regelsätze: Hartz IV ist meist nicht auskömmlich und reicht hinten und vorne nicht zum Leben. Hier müsste dringend nachgebessert werden.Einmalige Leistungen: Ein sehr wichtiges Gebiet - denn wenn ein Hartz-Bezieher Geld braucht, etwa für eine Waschmaschine oder ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, bekommt er das zwar, aber nur als Darlehen, das ihm durch eine zehnprozentige Kürzung des Regelsatzes vom eh schon knappen Bezug sofort wieder monatlich abgezogen wird.Sanktionen: Häufig verhängen die staatlichen Stellen Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher, weil sich diese angeblich nicht an Regeln hielten - das verhindere oft eine Arbeitsaufnahme. Dabei bräuchten diese Menschen oft Hilfestellung, weil sie allmählich depressiv würden.Förderung: Der Kontakt zum Amt dürfe sich nicht in Sanktionen erschöpfen. Qualifizierte Mitarbeiter sollten lieber individuell angepasste Konzepte erarbeiten.Bildung und Teilhabe: Der Regelsatz weise gerade einmal zehn Euro im Monat für Bildung auf. Das sei viel zu wenig, vor allem, wenn schulpflichtige Kinder in der Familie wären, die dann eine Erstausstattung benötigten.Verdi-Vorsitzender Manfred Weiß betonte, es sei eigentlich sozialpolitisch untragbar, dass es in einem doch reichen Land soviel Armut, auch Kinderarmut, gebe, dass also der erwirtschaftete Wohlstand immer weniger bei allen ankomme. "Die wachsende Zahl von Rentnern, die an der Armutsgrenze leben, ist ein mahnendes Beispiel dafür."Der ehemalige Arbeitsdirektor Manfred Leiss verwies zudem darauf, dass auch die Institution Jobcenter besser ausgestattet werden müsste, was das Personal und dessen Befähigung und Ausbildung betreffe. Der Sprecher der Hartz-IV-Gruppe, Willi Renner, der die Nöte und Probleme, aus eigener Erfahrung genauestens kennt, bestätigte das und betonte, wie schwer es sei, ab einem gewissen Alter adäquate Arbeit zu finden. "Die Qualifizierungsangebote der Jobcenter müssten individueller und praxisbezogener sein."In diesem Kontext betonte die Gruppe, dass mit der Jobcenter-Geschäftsführerin Sonja Schleicher und weiteren Mitarbeitern der Institution sehr konstruktive Gespräche geführt worden seien, die auch gute praktische Auswirkungen hatten, so dass in manch schwierigem Fall, den Bürgern schnelle und konstruktive Hilfe zuteil werden konnte.