Politik Sulzbach-Rosenberg

17.05.2018

29

0 17.05.201829

CSU-Kreistagsfraktion informiert sich über Sanierung der Walter-Höllerer-Realschule

Über die Sanierung der Walter-Höllerer-Realschule informierte sich die CSU-Kreistagsfraktion. Die künftige Entwicklung der Schule stand im Fokus: Nach über 30 Jahren sind Baumaßnahmen nötig, so das Fazit der Räte.Dafür "werden wir viel Geld in die Hand nehmen", betonte Fraktionsvorsitzender Stefan Braun. Schulleiter Wolfgang Pfeifer informierte über Schüler- und Klassenprognosen. Aktuell unterrichten 53 Lehrer 686 Schüler in 28 Klassen. In den vergangenen drei Jahren sei die Zahl leicht gesunken. Laut statistischem Landesamt werden aber bald wieder mehr Kinder eingeschult. Pfeifer rechnet damit, "dass wir uns langfristig auf eine Schülerzahl zwischen 600 und 700 in etwa 24 Klassen einpendeln". Bei dem folgenden Rundgang auf dem Schulgelände machten sich die Kreisräte ein Bild von den vielen Mängeln und den geplanten Maßnahmen. Das Geld sei angesichts der Entwicklungen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit "gut investiert", betonte Landrat Richard Reisinger. Die Gesamtkosten liegen bei rund 22,1 Millionen Euro (9,7 Millionen Euro FAG-Fördermittel).