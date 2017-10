Politik Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

"Ich habe den Mut, diesen Versuch zu wagen." Sagt einer, der weiß, dass er sein Ziel nicht erreichen wird. Der einen schwierigen Weg gehen will, um Änderungen zu bewirken. Deshalb bewirbt sich Andreas Schmid für die Gruppierung ZuSuRo als dritter Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 14. Januar. "Jetzt bin ich Kandidat!"

Freie Wähler als Gäste

Die Erleichterung war Andreas Schmid anzusehen bei der Aufstellungsversammlung. Nachdem "mit Müh und Not" die notwendige Zahl von Unterstützern und Gästen in der griechischen Taverne Korfu zusammengekommen war, hatten Versammlungsleiterin Anita Weiß und Wahlleiterin Maria Grünthaler leichtes Spiel. Alle Punkte der Tagesordnung konnten problemlos abgehakt werden. In geheimer Wahl wurde Andreas Schmid einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. In seiner Rede bezeichnet sich Schmid als "ein politisch eher unbeschriebenes Blatt". Bisher habe er es nicht als notwendig gesehen, politisch aktiv zu sein. Das aber habe sich geändert. Er wolle nicht Vertreter einer Partei sein, sondern wolle Menschen persönlich ansprechen, nicht durch eine eingefahrene Organisation.Dazu brauche er Unterstützung: "Nur wenn genügend mitmachen, lohnt es sich, Änderungen bewirken zu wollen." Er hoffe, dass 180 Wähler in Sulzbach-Rosenberg seine Idee teilen und gut finden. So viele Unterstützer müssten sich vom 9. November bis 4. Dezember in Listen eintragen, die im Rathaus ausliegen. Wenn das gelingt, erscheint sein Name im Januar auf dem Stimmzettel. Dass dieser ins Spiel gebrachte mögliche dritte Bürgermeisterkandidat auch außerhalb der Stadt wahrgenommen wird, zeigten einige Gäste von den Freien Wählern. Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter, der stellvertretende Kreisvorsitzende Hans Martin Grötsch und der Amberger Bundestagskandidat Manuel Werthner, sie alle wünschten Andreas Schmid Erfolg bei seinem Vorhaben. "Sollte es nicht klappen, so lag ich wohl bei meiner Einschätzung falsch", realisiert dieser seine Aussichten. Auch damit könne er leben, sagt er. Wichtig sei ihm nur, diese Chance für Sulzbach-Rosenberg und sich selber genutzt zu haben.