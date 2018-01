Politik Sulzbach-Rosenberg

Kabul/Sulzbach-Rosenberg. Hinter Georg Taubmann, Internationaler Direktor der Hilfsorganisation Shelter Now, und seinen Arbeitskollegen in der afghanischen Hauptstadt Kabul liegt ein bitteres Wochenende. Sie müssen den Tod einer Freundin und Mitarbeiterin beklagen. Die 65-jährige Krankenschwester Brigitte Weiler war beim Taliban-Angriff auf das Hotel Intercontinental in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermordet worden. Die einzige Deutsche unter Dutzenden Toten.

Taubmann, der derzeit von seinem Büro in Sulzbach-Rosenberg aus arbeitet, sagte am Dienstag unserer Zeitung, als er am Sonntag von dem Angriff gehört hatte, habe er sofort versucht Weiler zu erreichen, vergeblich. Ebenso war es den Kollegen in Kabul ergangen. Diese hätten schließlich die Krankenhäuser der Hauptstadt abgesucht, wo sie Weilers Leichnam gefunden hätten. Anschließend informierten sie die deutsche Botschaft und holten die persönlichen Gegenstände der Ermordeten aus dem Hotel, erzählte Taubmann. Dass sie im Hotel abgestiegen sei, sei der Sicherheitslage in Kabul geschuldet gewesen. Die Taliban hatten zuletzt immer wieder ungesicherte Gästehäuser überfallen und nach Ausländern gesucht. Deshalb sei die 65-Jährige ins Hotel gegangen.Taubmann kennt Brigitte Weiler seit der gemeinsamen Zeit im pakistanischen Peshawar. Von dort aus habe die Krankenschwester afghanische Widerstandskämpfer medizinisch versorgt, die gegen die Sowjets gekämpft hätten. Dabei sei sie auch nach Afghanistan gegangen. Später gehörte sie wie Georg Taubmann zu jenen Ausländern, die unter der Talibanherrschaft in Kabul lebten, um Hilfsprojekte zu betreuen.Im Jahr 2004 hatte Brigitte Weiler ihre eigene Hilfsorganisation Cabila (Zufluchtsort) gegründet. Zudem arbeitete sie immer wieder für und mit Shelter Now. Am Sonntag hätte sie zusammen mit Shelter Now deren Taubstummenprojekt besuchen und Schulmaterialien sowie Feuerholz verteilen sollen. Dazu kam es nicht mehr. Für Georg Taubmann bleibt nun nicht nur die Trauer um eine Freundin, sondern auch die Frage, ob die Taliban gezielt gegen Hilfsorganisation vorgehen. "Wir müssen das genau beobachten", sagte er.