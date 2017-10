Politik Sulzbach-Rosenberg

Es tut sich was zum Thema Neubaugebiet Kempfenhof-Ost: Ziel eines Antrags an den Stadtrat ist es, einen Großteil des zur Rodung vorgesehenen Waldes zu erhalten. Am Samstag informierte Bürgermeister-Kandidat Günter Koller (CSU) die Stadtteile Kempfenhof und Kauerhof darüber, dass er eine Überarbeitung der Städteplanung zum Baugebiet und der Verkehrsanbindung im Stadtrat beantragt hat.

Viele Bürger hätten sich an ihn gewandt wegen des Neubaugebiets Kempfenhof-Ost, erklärte Koller gegenüber unserer Zeitung. "Ich bin der Ansicht, dass wir in Sulzbach-Rosenberg eine Mischung aus Sanierung von Altbauten und Ausweisung neuer Baugebiete benötigen. Daher stehe ich zu dem Neubaugebiet Kempfenhof-Ost."Allerdings sei bei der Umsetzung darauf zu achten, dass dies so umweltverträglich wie möglich geschehe. "Dies sehe ich nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema hier nicht gegeben. Konkret bin ich der Ansicht, dass von dem betroffenen landschaftsprägenden Waldgebiet ein möglichst großer Teil erhalten werden sollte!" Ein Eingriff in die Natur werde sich wohl nicht vermeiden lassen, allerdings wolle er sich dafür einsetzen, dass dies umweltverträglicher geschehe als bisher vorgesehen.Bei Beschlussfassung über das Baugebiet hätten die CSU-Fraktion und er durchgesetzt, dass mit Erschließung des Baugebiets zusätzlich auch eine Planung darüber, welche Möglichkeiten der Verkehrsanbindung es geben kann, durchgeführt wird. "Die Planung ist dabei zu komplex, als dass sie durch den Stadtrat erfolgen kann. Nach aus meiner Sicht viel zu langer Zeit der Untätigkeit wurde in der Stadtratssitzung im Mai endlich ein Planungsbüro beauftragt. In seinem Antrag an den Stadtrat habe ich auch dies nochmals aufgegriffen und um zeitnahe öffentliche Information hierzu gebeten."In seinem Schreiben an die Stadt beantragt Koller eine nochmalige Überarbeitung von Flächennutzungs-, Bebauungs- und Grünordnungsplan für das Neubaugebiet mit dem Ziel, einen Großteil des zur Rodung vorgesehenen Waldes zu erhalten und zu integrieren. Dies sei seiner Meinung nach möglich, dem Stadtrat aber bei der Vorlage der Planung in dieser Form nicht mitgeteilt worden.Ebenso hätten er und der Stadtrat vom Bürgermeister immer noch keinen aktuellen Sachstand über die auf CSU-Initiative beschlossenen und erst am 23. Mai vergebenen zusätzlichen Planungen zur Verkehrsanbindung erhalten. Er bat darum, dies auch im Interesse der Anwohner und Interessenten schnellstens nachzuholen.