Politik Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

Den Vorwurf, im Wahlkampf-Modus zu handeln, musste sich 2. Bürgermeister Günter Koller (CSU) bei seinem Antrag auf Überarbeitung der Städteplanung zum Neubaugebiet "Kempfenhof-Ost" gefallen lassen. Auslöser seines Gesinnungswandels war für ihn die Möglichkeit, bei einer geänderten Planung, einen Großteil des dort von Rodung betroffenen Waldbestandes erhalten zu können. Damit reagiere er auf Wünsche von Bürgern, die massiv auf ihn zukamen.

"Grünes Gewissen"

SPD-Fraktionsvorsitzender Achim Bender wollte das im Stadtrat am Dienstag nicht unkommentiert lassen: "Es ist schon verwunderlich, wenn der Bürgermeisterkandidat Koller kurz vor dem Wahltermin sein grünes Gewissen entdeckt. Viermal ist das Baugebiet Kempfenhof-Ost im Stadtrat behandelt worden. Viermal hätte er die Möglichkeit gehabt, sich für den Baumbestand einzusetzen, viermal haben er und seine Partei dies nicht getan. Dass dabei bis zu zehn Bauparzellen von geplanten 40 verloren gehen, interessiert ihn anscheinend nicht! So kann man keine verlässliche Stadtpolitik machen." Als Vertreter des Stadtbauamts machte Klaus Kurz deutlich, dass die Überplanung des Baugebiets "sinnvoll und wirtschaftlich" erfolgt sei. Die Waldflächen seien für Baugrund angekauft worden, die Stadt sei hier in Vorleistung gegangen. Andererseits könnte der Erhalt des Gehölzes einen Wegfall von bis zu zehn Bauparzellen bedeuten, gab Kurz zu bedenken, der wegen der Umplanungen auch auf enorme Verzögerungen für Bauwillige verwies.Patrick Fröhlich (CSU) war der Ansicht, dass eine andere Überplanung auch weniger Verlust an Parzellen bedeuten könnte. Wegen der jetzt bevorstehenden Winterzeit, sah er in Verzögerungen kein signifikantes Problem. Zudem sei es unerlässlich, wie von seiner Partei immer gefordert, auch die Verkehrsanbindung des Neubaugebiets zu prüfen.Karl-Heinz Herbst (Grüne) verlangte Verlässlichkeit von der Politik. "Was hat die CSU getrieben, hier auf einmal das grüne Mäntelchen umzulegen?" Er erinnerte, dass alle bei den vorherigen Abstimmungen aus wirtschaftlichen Gründen gegen die Argumente von Peter Zahn für die Wegnahme des Gehölzes gestimmt hätten. Das Gebaren Kollers setzte er unter die Rubrik "Wahlkampftaktik". Die neuerliche Überplanung fiel schließlich bei 14:14 Stimmen durch.