Politik Sulzbach-Rosenberg

08.11.2017

08.11.2017

Besondere Brisanz bargen Anfragen und Bemerkungen in der Stadtratssitzung zur Nutzung der staatlichen Förderkulisse: Dr. Stefan Morgenschweis (CSU) wollte wissen, warum die Stadt keine Anträge auf Förderung durch "KIP", das Kommunale Investitionspaket, gestellt habe.

"Es hat hohe sechsstellige Summen für Gemeinden im Landkreis gegeben. Warum nicht für uns?" Finanzverwaltungs-Chef Andreas Eckl erklärte, die Stadt habe die Vorgaben für die finanziellen Kriterien nicht erfüllt. Das habe er anders in Erinnerung, konterte 2. Bürgermeister Günter Koller (CSU) und stellte den Antrag, (in Anlehnung an eine Anregung der Grünen): Die Stadt solle die Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule zeitnah im Haushalt 2018 auf den Weg bringen. "Eine Teilsanierung ist keine zukunftsfähige Lösung!".Vor allem solle die Stadt die Förderung aus dem Kommunal-Investitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KIP-S) finanzschwacher Kommunen von bis zu 90 Prozent in Anspruch nehmen. "Nach meiner Kenntnis ist das realisierbar, da wir in diese Kategorie fallen!"Bürgermeister Michael Göth verwies auf Bundes-Förderprogramme und betonte, mit der Schulleitung bereits im Kontakt zu stehen wegen der Wünsche bei der Sanierung. Helmut Pilhofer (FWU) wollte wissen, wieweit die Verwaltung bei der Planung und beim Erarbeiten eines Sachstandsberichts über den Hochwasserschutz in Großalbershof sei. "Bisher ist nichts passiert. Wartet man aufs nächste Hochwasser?" Dr. Stefan Morgenschweis beklagte die teils "erbärmliche" Sendeleistung des öffentlichen W-Lan-Netzes.Christian Steger (CSU) brachte den am stärksten besiedelten Stadtteil ins Gespräch: "Wir brauchen in den nächsten Jahre ein Verkehrskonzept für den Loderhof."