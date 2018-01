Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Wogen gehen noch einmal hoch, doch es scheint sich jetzt ein positives Ende abzuzeichnen: Für das Seidel-Anwesen liegt nun eine Entwurfsplanung samt Kostenvoranschlag vor. Der Clou: Auch das Haus für Bürgerdienste wird integriert in das Rundum-Konzept am Luitpoldplatz. Der Haken: Auf die 7,2 Millionen Euro kommt noch mal ein ordentlicher Batzen drauf.

Fast 7,3 Millionen Euro

Gesamtliste soll kommen

Jetzt ist die Zeit der Kooperation, um Gräben zuzuschütten! Stadtheimatpfleger Markus Lommer

Die Präsentation der Planer Matthias Götz und Eva-Maria Hopper vom Büro Bergmann beeindruckte den Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss schon ziemlich. Schließlich stellten die Experten eine Mischnutzung der Anwesen Bindergasse 5, Luitpoldplatz 4 und 5 vor, die vieles unter einen Hut bringt: Zunächst einmal sollen der Garderoben- und Empfangsbereich am Seidel-Saal umgestaltet und die Toiletten verlegt werden. Im ersten Stock über dem Saal entsteht ein Schauraum der Druckerei, Depots werden eingerichtet, Arbeitsplätze und ein Depot-Archiv. Der Dachboden, früher als Lager vorgesehen, bleibt unangetastet.Im Vordergebäude sollen im Erdgeschoss ein Literatur-Café, Pantheon und vielleicht sogar die Kulturwerkstatt samt Tourist-Info Platz finden. Auch ist hier der erste Durchgang zum benachbarten Haus für Bürgerdienste angedacht. Ein Aufzug in diesem Bereich und ein zweiter neben dem Archiv im hinteren Bau erschließen die Gebäude barrierefrei.Das erste Obergeschoss in beiden Häusern am Luitpoldplatz mit seinem Durchgang bleibt den Büros der Stadt-Ämter vorbehalten, im zweiten Stock wird es eine Mischnutzung aus Wohneinheiten und Büros geben, ebenso wie einen musealen Teil in der Wohnung im Seidel-Anwesen. Der dritte Stock könnte auch eine Wohnung und ein Büro beherbergen.All das kostet natürlich Geld: Für Baukonstruktion und technische Anlagen veranschlagte das Büro Bergmann für Bindergasse 5 rund 2,17 Millionen Euro, für Luitpoldplatz 4 etwa 1,66 Millionen und für Luitpoldplatz 5 noch einmal 2,2 Millionen. Dazu kommen 74 000 Euro für den Innenhof und 1,27 Millionen an Baunebenkosten. Summa summarum sind das 7,228 Millionen Euro. Zusätzliche Kosten verursachen aber noch Erwerb des Seidel-Anwesens, die Ausstattung und Planungskosten. Die Fraktionen von FDP/FWS und SPD zeigten sich sehr angetan bis begeistert. Hans-Jürgen Reitzenstein lobte sinnvolle, schlüssige Planung und schrittweise Umsetzung, beginnend mit der Luitpoldplatz-Seite. Thomas Steiner betonte das Miteinander von musealen und kulturellen Teilen, Verwaltung und Wohneinheiten. "Wir sind gut beraten, diesen Weg zu gehen!". Lediglich Christian Steger von der CSU monierte wieder die seiner Ansicht nach fehlende Vorlage der Gesamt- und Folgekosten, was Grundlage für eine endgültige Entscheidung seiner Fraktion sei. Bürgermeister Michael Göth wollte die Angelegenheit bis März über die Bühne haben und wies darauf hin, dass jetzt, entgegen ursprünglicher Ideen, nun auch das Haus für Bürgerdienste mit integriert sei. Es werde durch den Aufzug im vorderen Bereich barrierefrei gestaltet.Nach einiger Diskussion und einem emotionalen Appell von Stadtheimatpfleger Markus Lommer ("Jetzt ist die Zeit der Kooperation, um Gräben zuzuschütten!") einigte sich der Ausschuss darauf, dass das Stadtbauamt zügig eine Übersicht mit allen bekannten und geschätzten Kosten vorlegt, und gab eine einrichtungsbezogene Entwurfsplanung in Auftrag. Bei einem angenommenen Gesamtumfang von zehn Millionen könnten 60 Prozent an Förderung durch Entschädigungsfonds und Städtebaumittel erreicht werden, was für die Stadt einen Eigenanteil von rund vier Millionen bedeuten würde.