24.01.2018

Wenn Flächennutzungs- oder Bebauungspläne aufgehoben oder geändert werden, klingt das immer schwer nach Amtsstube. Dass hier aber auch wichtige Entscheidungen in Sachen Stadtentwicklung getroffen werden, rückt oft nicht gleich in den Fokus. Beim "Fibinger-Grundstück" im Krötensee-Gebiet stellte der Stadtrat jetzt die Weichen.

Investo aus Ludwigshafen

Viele Bewerber

Läuft alles nach Plan, wird am Ende des Verfahrens auf dem Grundstück gegenüber Aldi und dm, im Bereich des Dreiecks südlich der B 14, östlich der B 85 und nordwestlich der Auffahrt zur B 85, ein Gewerbegebiet entstehen.Angesiedelt sollen dort dann generell, so Sachbearbeiter Klaus Kurz am Dienstag im Stadtrat, nur noch Betriebe mit Dienstleistungen rund ums Auto werden. Vorstellbar seien dort unter anderem Tankstelle, Waschstraße, Autowerkstatt oder Fast Food. Dieser Beschluss des Stadtrates stamme aus dem Jahr 2004. Ein großflächiger Einzelhandel, wie Verbraucher- oder Supermarkt, sollte dort keine Bleibe finden.Zehn Jahre später rieten Gutachter im vom Stadtrat beschlossenen Einzelhandelskonzept für das Gelände wegen seiner abseitigen Lage zu einem Einzelhandelsausschluss, den das Ratsgremium aber damals nicht umsetzte. Bis dato galt nun für das besagte Areal der Status "Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einkaufszentrum". Der Stadtrat stimmte nun mit 23:4 Stimmen für die Umwandlung in ein Gewerbegebiet.Ebenso sprach er sich für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans für das nun neu benannte Gewerbegebiet "Krötensee II" aus. Mit dieser Änderung macht die Kommune den Weg zur Ansiedlung einer Tankstelle, einem Schnellrestaurant/Bäckerei, einer Autowerkstatt, einem Autohandel, einer Waschstraße und weiteren Auto-orientierten Nutzungen frei. Den Stein erneut ins Rollen brachte für diesen Bereich aktuell ein an die Stadt gerichtetes Schreiben der Sulzbach GbR aus Ludwigshafen, die als Eigentümer für das rund 15 600 Quadratmeter große Areal die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragte. Realisieren will der Immobilienentwickler dort vorgenannte Nutzungsformen, die unter anderem bei Tankstelle und Schnellrestaurant auch einen 24-Stunden-Betrieb vorsehen. Hinter der GbR steht die Hensel Projekt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH. Wie deren Geschäftsführer Mathias Hensel erklärte, beschäftige sich sein Haus seit mehr als 30 Jahren mit der Projektierung und Realisierung gewerblicher Immobilien. "Schwerpunkt hierbei waren und sind Fachmarktzentren, Gewerbeparks, Fachmärkte, Baumärkte, Logistik- und Büroimmobilien, Fast-Food- und Tankstellenprojekte."Hensel hofft nun, dass alle weiteren Prüfungen, Anhörungen und Verfahren positiv bewertet werden, um eventuell im Spätherbst mit Erschließungsarbeiten beginnen zu können - dies sei aber noch sehr vage formuliert und eher ein Wunsch, da bei solchen Projekten immer auch mit Verzögerungen zu rechnen sei."Wir finden hier für unser Projekt ideale Voraussetzungen, folgen den Wünschen der Stadt und stehen für fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit, da wir unsere Erwerbungen in aller Regel selbst behalten. Für das Projekt gibt es schon sehr viele Bewerber, darunter drei Tankstellen und mehrere Fast-Food-Anbieter. Bei drei anderen Projekten arbeiten wir beispielsweise mit McDonalds zusammen", ergänzte Mathias Hensel.