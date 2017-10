Politik Sulzbach-Rosenberg

12.10.2017

2

0 12.10.2017

Weil das Auswärtige Amt und das Bundeskriminalamt den Auftrag dafür gaben, genießt die Kooperation mit der Polizeischule der Garde Nationale in Bir Bouregba (Tunesien) bei der VII. Abteilung der Bereitschaftspolizei einen sehr hohen Stellenwert. Als "polizeiliche Aufbauhilfe Nordafrika" haben deutsche Ausbilder in Tunesien bereits 160 Offiziere fortgebildet. Derzeit sind die Leiter der Schule hier zu Gast. Beim Besuch im Rathaus lobte Leitender Polizeidirektor Josef Strobl die hohe Nachhaltigkeit der bereits bis 2021 genehmigten Kooperation: "Es ist klasse, was dort von den Kollegen geleistet wird." Sehr enge persönliche Beziehungen trügen ebenfalls zum Erfolg bei. Für Schulleiter Houssem Gouta soll die Ausbildung die tunesischen Polizeikräfte fit machen, "um es mit den Bedrohungen aufzunehmen, denen sich unsere Gesellschaft gegenübersieht".