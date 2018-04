Politik Sulzbach-Rosenberg

Ein echter politischer Paukenschlag: Ab Herbst können junge Menschen an der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg die Ausbildung "Kaufmann/-frau im E-Commerce" beginnen. Kultusminister Bernd Sibler verkündet das überraschend am Freitag bei einer Veranstaltung in Regen. Die Herzogstadt repräsentiert jetzt die gesamte Oberpfalz.

Ausbildungsberuf E-Commerce-Kaufmann Die Einführung dieses neuen Ausbildungsberufs ist wohl auf die wachsende Bedeutung des Onlinehandels zurückzuführen und erfolgte auf der Grundlage eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz. Die Auszubildenden werden für die damit verbundenen neuen Tätigkeitsfelder, Prozesse und Geschäftsmodelle qualifiziert. Rund 300 Ausbildungsplätze werden derzeit bayernweit angeboten.



Wie der Kultusminister mitteilte, besteht die Ausbildung aus einem beruflichen und einem allgemeinbildenden Teil. Neben fächerübergreifenden Kompetenzen des Berufslebens beschäftigen sich die jungen Menschen mit vielfältigen Inhalten des Onlinehandels - von der Sortimentsgestaltung im Online-Shop eines Unternehmens über zielgruppen- und produktbezogene Online-Marketing-Maßnahmen bis hin zu rechtlichen Regelungen im Verkauf, insbesondere im Online-Shop. Rahmenlehrplan und Ausbildungsordnung liegen bereits vor. (ge)

Die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg ist eine von insgesamt acht ausgewählten Berufsschulen in Bayern, die ab Sommer diese Möglichkeit anbieten. "Mit unserem neuen Ausbildungsangebot Kaufmann/-frau im E-Commerce berücksichtigen wir die rasche digitale Entwicklung im Bereich des Handels und bilden die Kaufleute von morgen aus", erklärte der Kultusminister.Landrat Richard Reisinger begrüßte am SRZ-Telefon die Entscheidung aus München: "Ich freue mich sehr, dass meine intensiven Bemühungen um diesen jungen Beruf im Bereich des Online-Handels nun tatsächlich Früchte tragen und der Berufsschulstandort Sulzbach-Rosenberg damit weiter gestärkt wird." Erst vor zwei Jahren war es dem Landkreis-Chef gelungen, die Ausbildung der Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Fachlageristen in die Herzogstadt zu holen.Reisinger ist davon überzeugt, dass auch der neue Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im E-Commerce bei jungen Menschen stark nachgefragt wird. Der Landrat dankte nach Erhalt der frohen Botschaft besonders MdL Harald Schwartz, dem es gelungen sei, durch beharrliche Arbeit hinter den Kulissen diesen Erfolg für seinen Stimmkreis zu erreichen.Kultusminister Bernd Sibler betonte in Regen auch die zukunftsweisende Bedeutung der Branche: "Unsere Auszubildenden im Bereich Kaufmann und Kauffrau im E-Commerce lernen die digitale Arbeitswelt im Berufsfeld des Online-Handels kennen. Und die Unternehmen haben die Chance, benötigtes Fachpersonal selbst auszubilden. Damit sichern sie ihre Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze vor Ort."Wie wird die Ausbildung künftig verteilt? Dem Kultusminister war es ein besonderes Anliegen, dass ein Standort in jedem Regierungsbezirk im Freistaat die neue Richtung anbietet. Mit den Ausbildungsstandorten in Sulzbach-Rosenberg, Neuburg an der Donau, Dachau, Regen, Lichtenfels, Fürth, Karlstadt und Lauingen an der Donau sieht Sibler den Freistaat gut aufgestellt und auch die ländlichen Regionen gestärkt. Um den Start der Beschulung zu erleichtern, wird noch in diesem Schuljahr ein Arbeitskreis am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) eingerichtet, der Materialien für den Unterricht erarbeitet.Als klare Aufwertung und Stärkung des Standortes Sulzbach-Rosenberg sah Oberstudiendirektor Bernhard Kleierl vom Beruflichen Schulzentrum die Entscheidung. "Dieser Beruf ist vielseitig und in mehrere Richtung ausbaubar." Viele Oberpfälzer Firmen hätten künftig Bedarf an solchen Azubis.