Politik Sulzbach-Rosenberg

27.03.2018

27.03.2018

Anerkennung brachte die SPD-Bezirkstagsfraktion in die Berufsfachschule für Musik. Deren Leiter Benedikt Boßle stellte die Bezirks-Institution vor, die als erste Ebene der Berufsausbildung in Bayern zählt. Fraktionschef Richard Gaßner würdigte besonders, dass sehr viele der hier ausgebildeten Musiker in ihren Heimatgemeinden als Ausbilder oder Chorleiter wichtige Aufgaben übernähmen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Nordbayerischen Musikbund erfuhr große Würdigung, was Bezirksgeschäftsführer Werner Stein sehr freute.